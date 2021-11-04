陈建彬：需要爱但不要再结婚

戏言什么都不怕大方说，承认有异性倒追，68岁名嘴男星陈建彬放话：“这一辈子都不要再被婚姻约束！”

建彬一向予人“事无不可对人言”的坦荡形象，谈人说事见解精辟到位，如他自己所说，活到这把年纪已没什么好忌讳。

但意外的是，建彬被《新明日报》记者问到恋情，竟带点半开玩笑语气说：“我要保密”。

记者问他渴望恋爱吗？建彬说：“当然（渴望），我怎能缺乏这个（爱）呢？”

“但唯一不能公开亮相的是感情，要低调、怕‘见光死’，自从嫩草事件后，我怕了。”还打趣说，可能“等到七八十岁，觉得是时候才公开。”

再婚另当别论，建彬声言支持婚姻，却不想被婚姻捆绑，“因为我不要再给人管到死死！”

再问起择偶条件，建彬沉吟着：“一定要大家都成熟，懂得体谅、包容，两人才能生活在一起。”

有才气的人不缺仰慕者，建彬坦承有异性倒追，但没接受，“多交朋友是好的，但也需要筛选，难道每个来都接受吗？”

戏言恋情没停过 不再考虑找嫩草

选择伴侣，会再找嫩草吗？

建彬的语气斩钉截铁：“不会考虑，有试过，已经知道不适合。”

目前有新恋情吗？他戏言“没停过”，但若找伴侣，需要通过爱女那一关吗？

“不需要，那是我自己的幸福，干嘛问过她。”

陈建彬与嫩草恋情当年震惊娱乐圈。（档案照）

陈建彬女儿陈钰荔。（档案照）

接爱女来狮城住 建彬：不可能

建彬的宝贝女儿Elise（陈钰荔）现年12岁。据悉，阿哥陈汉玮将高龄慈母从新山接来狮城团聚，疼惜女儿的建彬与小钰荔两年未见，会否也会设法接爱女来新，父女狮城欢喜团圆？

建彬直说“不可能”：“女儿已经跟惯妈妈，离开对她会有没有安全感……”

亲口问过爱女的诉求吗？“不必问，我太清楚女儿的个性，她比较胆小、怕事，很依赖妈妈。”

所以，父女俩只能经常视讯，隔着荧光屏互诉父女情。

建彬除了是名嘴主持，也能歌善舞懂创作、策划演出，堪称演艺圈全能才子，目前演唱会似有逐渐复苏之势，但问起建彬，他敬谢不敏。

“当演出搞手劳心劳力，疫下筹办演唱会尤其具票房压力，找赞助商资助经费更难，既然吃力不讨好，风险大、赚不了钱，办来干嘛？”

其实建彬演出邀约很多，11月乐龄周，他受邀演出场数，线上、实体演出加起来约20个。

“乐龄 就是要快乐”

人一旦步入黄昏之龄，不再被职场，甚至亲人“需要”，失落感顿生，“所以乐龄一定要快乐，要过什么生活，其实由自己决定。”

他目测很多年长者足不出户，担心一出门就要花钱，碍于经济问题也可理解；若不然，适度踏出家门，到联络所参加活动，如烹饪、太极拳班都好，结交多些朋友，可扩大生活圈子。

“只有打造正能量的生活，人才会变得开心，不会陷入‘灰色’情绪、整天忧虑这个那个。”

他建议年长者跳出既定的人生框框，如积极学习数码，“只有一直学习，你才会发现这个世界仍很精彩，像我，我已学会银行转账还水电费、电话费；我还喜欢网购，当包裹送到的那一瞬间，我就像收到礼物那么开心！”

打趣建彬网购爱买什么？他说：“T恤、裤子、鞋子，艺人要亮相，必须添购衣物，现在多线上演出，不必买太有舞台感的就行。”