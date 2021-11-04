疫情打击艺人生计 曾咏恒靠猪鸡糊口

本地疫情反复，严重打击艺人生计，本地歌手曾咏恒和一群好友，在咖啡店租下摊位卖咖喱鸡，又到英国动画主角小猪佩奇（Peppa Pig）当安全大使，希望靠一猪一鸡救命！

英国动画主角小猪佩奇红遍全球，以它为主题的互动式游乐场也登陆本地，昨天开放阖家游玩，记者在里面看到口罩后面有张熟悉的脸孔，原来是曾咏恒。他在里面担任安全大使，负责巡场确保游客之间保持安全距离。

接受《联合晚报》独家访问时，曾咏恒说，他的工作范围也包括在游乐场开场前，保持场地清洁。记者问他会否觉得辛苦，他说：“不会啦，有一大群人一起做。我连厕所清洁工都做了，那个更辛苦！”

问他会否担心和不听劝不讲理的民众发生冲突，他说相信能以理服人，如果搞不定就请经理出马，他只要尽本分就好了。

他和朋友一起经营的特许咖喱鸡摊位，位于宏茂桥第一道第340组屋。他说有空就会下去帮忙，股份则不方便透露。

记者笑他现在要靠一只猪和一只鸡打救经济，他笑说这个名为“小猪佩奇玩乐日互动特展”（Peppa Pig Happy Day Interactive Play）的活动，将在本地经营一年，他也签下一年合约，每天工作四小时，确保有固定的兼职工作，其他时间可以做别的事。

与玖健成为同事

另一名本地歌手玖健也成为曾咏恒的同事。他为特展处理行政工作。他接受访问时笑说自己现在是真正的“全方位”歌手了，因为他不只会创作和演唱，近期也踏足艺术界，干起兼职的行政工作来。

他说，从2009年开始，他就设立非盈利公司，接艺术推广的相关项目来做，一直累积经验，现在感觉踏实。

同样的，他跟小猪佩奇特展所签的一年合约，只是占用他每周四天的时间，他会利用剩余时间忙别的，比如接下来会做一个推广爵士乐的项目，还跟朋友研发香精油，准备设立自己的品牌了。

“小猪佩奇新加坡游乐场”设于滨海广场三楼，即日起开放至明年2月13日，票价从28元起，可上网www.sistic.com.sg或打热线63485555购票。