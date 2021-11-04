杨千嬅感谢梅姐提携 称电影解开昔日误会

（香港讯）电影《梅艳芳》将于本月12日在中国及港台上映，最近杨千嬅跟主演王丹妮前往大陆宣传，奔走于各大城市举行路演。杨千嬅更在上海站分享会中大谈梅艳芳，多谢梅姐的提携，并靠这部电影解开昔日误会。

杨千嬅同梅艳芳都是参加《TVB全球华人新秀歌唱大赛》入行，前者出道时，后者已经是“大姐”。杨千嬅说：“特别是新人出道的时候，我们需要的是机会，竞争很大，但是梅姐永远都当我们每个新人是家人一样对待，比如说在演出的时候她会带我们出来，我记得我人生第一个电台访问，还有第一个杂志封面，都是梅姐带我们出来，才有机会去感受到作为一个艺人，‘宣传’两个字的意义。”

杨千嬅说，梅姐总是跟她们说要互相帮忙，特别是演艺圈要团结，所以同行需要帮忙时，应该义不容辞去帮一把：“‘仗义’两个字也是从她身上学到的。”

杨千嬅在电影中饰演时任华星唱片部经理的“陈淑芬”，对此她大感荣幸与幸福。最重要的是，看完整个剧本后，她通过故事了解到梅姐的内心世界，感受着梅姐生活中的每一个小细节，甚至解开了当年的一场误会。

她说：“当时梅姐身体状况不太好，我其实心里面就很不舒服，为什么她还要去一个天气很冷的地方拍广告，让自己的身体有压力。那天我看完剧本，心里很难过，我误会了，所以我必须要跟她当时的经纪人说一声对不起。然后江老板跟我说那个是梅姐的一个心愿。”杨千嬅也忍不住哽咽，深有感触。