疫情反复影响生计 曾咏恒玖健转幕后帮“猪”打工

疫情反复不断，经济备受挑战，本地艺人生计难以避免受到打击，本地歌手曾咏恒、玖健和多名舞蹈老师，接下来一年转战幕后，帮“猪”打工。

曾咏恒游乐场当安全大使

英国动画主角小猪佩奇（Peppa Pig）红遍全球，以它为主题的玩乐日互动特展“Peppa Pig Happy Day Interactive Play Singapore 2021”也登陆本地，已经开放阖家游玩，记者在里面看到面罩后面有张熟悉的脸孔，原来是曾咏恒。他在里面担任安全大使，负责巡场确保游客之间确保安全距离。

他告诉《联合早报》，他的工作范围也包括在游乐场开场前，保持场地清洁。记者问他会否觉得辛苦，他说：“不会啦，有一大群人一起做。我连厕所清洁工都做了，那个更辛苦！”

这个名为“小猪佩奇玩乐日互动特展”（Peppa Pig Happy Day Interactive Play）的活动，将在本地经营一年，他也签下一年合约，每天工作四小时，确保有固定的兼职工作，其他时间可以做别的事。

当安全大使，会否担心和不听劝不讲理的民众发生冲突？他说相信能以理服人，如果搞不定就请经理出马，他只要尽本分就好了。

娱乐圈各业当中，歌手现场演出是重灾区。曾咏恒说，虽然去年一度兴起线上演唱，但观众看久也会腻，今年减少颇多。他意识到必须努力开源，于是和朋友一起在宏茂桥一道第340座组屋的咖啡店租下摊位卖特许经营咖喱鸡，他说有空就会下去帮忙。

曾咏恒和朋友开档卖咖喱鸡，有空就到摊位帮忙。（曾咏恒提供）

玖健游乐场处理行政工作

另一位本地歌手玖健也成为曾咏恒的同事。他为游乐场处理行政工作。他接受访问时笑说自己现在是真正的“全方位”歌手了，因为他不只会创作和演唱，近期也踏足艺术界，干起兼职的行政工作来。

他从2009年开始就设立非盈利公司，接艺术推广的相关项目来做，一直累积经验，现在正好可以派上用场。

他跟小猪佩奇特展所签的一年合约，只是占用他每周四天的时间，他会利用剩余时间忙别的，比如接下来会做一个推广爵士乐的项目，还跟朋友研发香精油，准备设立自己的品牌了。

记者问他对儿童界的超级巨星“小猪佩奇”了解多少，他说早就耳闻大名，“我年轻时是小老人，长大了是老顽童，从平时跟学生交谈中认识了这个有趣可爱的卡通角色。”

“小猪佩奇玩乐日互动特展”设于滨海广场三楼，即日起开放至明年2月13日，票价从28元起，可上网www.sistic.com.sg或打热线63485555购票。