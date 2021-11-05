中国男团未成年玩4P视频外流 成员妈妈、女友求情

（综合讯）中国嘻哈男团8Mile Kidz遭网友爆料，有三名团员未成年时曾和一名女性玩“4P多人运动”，过程还拍了下来，甚至还喊出团名口号“8 mile ganggang”。性爱视频曝光后，经纪公司在确认后，证实是该男团成员，当中万六、达芬奇二人未成年，Leyon B今年刚满18岁。不过，视频拍摄时间为去年7月，因此那时三人皆未成年。老板夜楠不但火速开除三人，还上警局报案，并在社媒发文：“错误必顺改，我坚决不允许这样的事情再次发生！”

万六的母亲在微博发文说，在得知儿子的视频后感到十分痛心，并立刻带着万六到警局投案，“做错事就一定要承担该有的后果，这是我作为家长坚定的态度，在这里我也对所有大众道歉，因为孩子的事情影响社会公序良俗。”她也向网友喊话：“恳请大家不要在网上传播这种视频，也配合相关部门调查散播该视频的相关主要传播者。”

万六的女友同样为他求情，强调视频发生在两人恋爱之前，交往后万六并没有做过对不起她的事，而且是个用心负责的男友。她还透露有跟万六详聊过视频一事，坦言万六确实做错了，年少无知，但也直言：“如果一直抓着别人已经认错的事不放，有必要吗？”

不过网友对于妈妈与女友的爱护之心并不买单，直轰万六为何不自己出来道歉，“躲在妈妈后面，对得起父母吗！”万六则感谢粉丝的声援，“我会担上自己的责任，我没事，大家不必担心我，爱你们。”文字看不出有悔改之意。

达芬奇：前方已看不到路

达芬奇则回应说：“我前方已经看不到路了，我的一切在昨天已经全部坍塌。事情发生在签约公司之前，对于我的隐瞒和退缩，向培养我的公司道歉，向爱我的家人道歉，对不起，我辜负了所有人的期待。现在我意识到了我的错误和严重性，也应该为了自己的所有错误买单，我接受所有的处理结果。对不起那些曾经喜欢过我的人，让你们失望了，今后我一定好好做人，达芬奇不会再出现了，再见了。”