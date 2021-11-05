朴有天兄弟俩都沾毒 朴有焕被传唤仍高调开直播

（首尔讯）韩国男星朴有天先前因涉毒重创形象，不料韩媒前天报道，他的演员弟弟朴有焕也因吸食大麻遭警方调查，兄弟俩都沾毒震惊各界。

据报道，朴有焕去年12月在泰国一家餐馆和同行的两名友人涉嫌吸食大麻。讽刺的是，当时他是以特别嘉宾的身份出席朴有天在曼谷的粉丝见面会，力挺哥哥，没想到在外用餐，竟涉嫌与两名同行友人于席间一同吸食大麻。两名友人已坦承犯案，警方因此传唤朴有焕到案说明。

朴有焕在推特有1万3000人关注，大部分为外国粉丝，他在被立案调查后仍高调开直播，上月31日在Twitch与粉丝互动，也不忘在平台公告说：“Hi guys. I think I won't be able to stream this week. Do not worry too much”（大家好，我想本周可能无法做直播了，但不用太担心我）。视频曝光后，网上掀起一片骂声，批他毫无悔意。

朴有天（左）去年在涉毒缓刑期间首次开直播为弟弟庆生。（互联网）

30岁朴有焕曾演出《灿烂人生》《需要浪漫3》《她很漂亮》等剧，他在2017年演完电影“One Line”后，便改行当网络直播主。哥哥朴有天出身知名男团JYJ成员。两人自幼父母离异，弟弟此前一度和母亲住在美国，后来，母亲又和朴有焕搬回韩国，与朴有天住在一起，兄弟俩不但长相相似，感情也十分深厚。

35岁朴有天前年4月因涉嫌吸毒被捕，去年3月9日是朴有焕29岁生日，朴有天在前一晚涉毒缓刑期间首次开直播为弟弟开心庆生。大概零点左右，朴有天小账号也更新了直播截屏并配文：“生日快乐”。因为是在家里做直播，朴有天穿着随意，直接穿着黑白格家居服出镜。