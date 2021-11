朴有天兄弟俩都沾毒 朴有焕被传唤仍高调开直播

(首尔讯)韩国男星朴有天先前因涉毒重创形象,不料韩媒前天报道,他的演员弟弟朴有焕也因吸食大麻遭警方调查,兄弟俩都沾毒震惊各界。

据报道,朴有焕去年12月在泰国一家餐馆和同行的两名友人涉嫌吸食大麻。讽刺的是,当时他是以特别嘉宾的身份出席朴有天在曼谷的粉丝见面会,力挺哥哥,没想到在外用餐,竟涉嫌与两名同行友人于席间一同吸食大麻。两名友人已坦承犯案,警方因此传唤朴有焕到案说明。

朴有焕在推特有1万3000人关注,大部分为外国粉丝,他在被立案调查后仍高调开直播,上月31日在Twitch与粉丝互动,也不忘在平台公告说:“Hi guys. I think I won't be able to stream this week. Do not worry too much”(大家好,我想本周可能无法做直播了,但不用太担心我)。视频曝光后,网上掀起一片骂声,批他毫无悔意。

朴有天(左)去年在涉毒缓刑期间首次开直播为弟弟庆生。(互联网)

30岁朴有焕曾演出《灿烂人生》《需要浪漫3》《她很漂亮》等剧,他在2017年演完电影“One Line”后,便改行当网络直播主。哥哥朴有天出身知名男团JYJ成员。两人自幼父母离异,弟弟此前一度和母亲住在美国,后来,母亲又和朴有焕搬回韩国,与朴有天住在一起,兄弟俩不但长相相似,感情也十分深厚。

35岁朴有天前年4月因涉嫌吸毒被捕,去年3月9日是朴有焕29岁生日,朴有天在前一晚涉毒缓刑期间首次开直播为弟弟开心庆生。大概零点左右,朴有天小账号也更新了直播截屏并配文:“生日快乐”。因为是在家里做直播,朴有天穿着随意,直接穿着黑白格家居服出镜。