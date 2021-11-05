“疏忽驾驶”酿车祸 杨明判监18天

香港TVB艺人杨明被控“疏忽驾驶”罪，被判监18天及吊销驾驶执照两年，自费接受驾驶改进课程及罚款3000元港币（约520新元）。法官斥责他咎由自取。

杨明（原名林明乐）去年8月在山顶马己仙峡道发生交通意外，被控“拒绝提供血液样本作酒精测试”、“疏忽驾驶”和“车窗玻璃透光度不足”共3项控罪。今年3月他承认第2、3项控罪，而首项控罪被判罪名不成立，原须还押候判，但当时代表他的资深大律师以“错误提供意见”为由，申请推翻杨明的认罪答辩获批，律政司申请覆核亦遭驳回。10月21日，杨明重新承认第2、3项控罪，案件昨午（11月4日）于香港东区裁判法院判刑。

案件昨天下午开庭，在经理人陪同下，身穿黑色西装的杨明和女友庄思明手牵手抵达法院，现场约有30多名记者采访，10名警员维持秩序，杨明在进入法院前，被媒体追问心情、可否担心被判监时均不发一语，没有回应。

不过，据现场记者目睹，杨明在开庭前不停搓手和拉口罩呼吸，女友庄思明更一度上前了解，并将佛手绳递给杨明，他放入裤袋中。

开庭后，庭上播放驾驶记录仪片段，控辩双方针对杨明驾驶的汽车撞向铁栏后爆胎，可能引致车辆失去动力慢流再撞上路牌持不同意见。裁判官向控方索取驾驶记录仪片段光碟作研究，二度宣布休庭15分钟。

法官痛斥 女友痛哭

法官在判刑时，表示会以严重酒精影响作考虑，杨明听后随即摇摇头，而女友庄思明则爆哭。

法官宣告判决，指杨明不能控制车辆、不能自控，没有任何人受伤是纯属侥幸，更指他并非初犯，没有吸取教训，痛斥他咎由自取，自招恶果。但经辩方求情，杨明是家庭经济支柱，每月供养父母4万港币（约6950新元）自去年12月停薪无法拍摄剧集、电影等损失100万港币（约17万新元），法官判为20天监禁，由于案件一波三折，折腾7个月，故酌情再减2天刑期，判18天监禁，并罚吊销驾照2年及自费参与驾驶改进课程。至于“车窗玻璃透光度不足”则判罚款3000元港币（约520新元）。

法官判刑后，杨明被带到犯人栏，辩方随则提出保释申请，法官指上诉庭批准以3万港元（约5209新元）现金保释，期间不准离开香港，须居于已申报居所及每周一、三、五到山顶警署报到。

香港无线电视 未回复《新明日报》

针对杨明被判监、罚款等，《新明日报》联络香港无线电视海外宣传部，TVB对此会做出什么反应？是否会暂停杨明的任何拍摄工作？至截稿为止，TVB尚未回复《新明日报》。