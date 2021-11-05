不看提词机 林子祥：记住歌词才能唱出感情

屹立歌坛宠超过半世纪的林子祥，近日加入东方卫视的《我们的歌3》后，均获得广大观众的喜欢，更有不少人佩服这位已经是“爷爷”级的资深歌手，在台上依然是生龙活虎，甚至在每集的节目中展现他逗趣、幽默、可爱的一面。

今年，林子祥鲜有的出现在两档中国的音乐综艺节目，让不少人感到好奇。

林子祥说，因为疫情影响了许多人，不但没有地方去，也没有了工作，经过了一段那么长的时间，大家都想出来唱一唱，“能当场感受唱歌的人的感情，还是很重要。”

访问中，林子祥也透露自己最不爱唱K，“一是吵，二那个习惯很不好，你会不由自主去看那个字幕，如果你是一个好的歌手，应该尽量不要去看字幕，要把歌词记下来。”

所以，尽管节目有提词机，但他也尽量不去看，“我一看，我就错了，很奇怪，因为我坚信歌词要在你的脑袋里，你才能唱出那个感情。”

原来是缝纫高手

不过，在现实生活中的林子祥，为人十分低调，日常生活简约朴素，甚至一件衣服可以穿上几十年，就连造型、化妆等也自己一手包办，日前他接受中国媒体访问时说，这全是他在英国念书时培养的习惯，“我习惯了，上学的时候去英国什么事情都是自己干，头发也都是我自己弄，我是我自己的造型师，”

最令人意想不到的是，除了打高尔夫球、练瑜伽之外，林子祥还是一位缝纫高手，据说他每次出国都会去二手店买旧衣，挑选回来自己一针一线修补，不会用缝纫机。他甚至还试过将牛仔裙改成帅气的男式衬衫。妻子叶蒨文也大赞他是这个世界上最厉害的缝衣师傅。

生活讲求简约的林子祥，饮食方面也以简单为主，他说：“自己家里吃就很简单，港式美式都可以，但就是要简单”

林子祥也有不爱吃的食物，他说最不喜欢黑松露（Black Truffle），“无论什么菜式，大家都喜欢放一点儿，可是我就觉得它的味道很难闻。”

不听年轻人的歌

林子祥坦言没有关注当下年轻人的音乐。

他觉得现在的歌曲，听上去像一首歌，旋律差不多，他无法分辨。

林子祥认为流行歌曲要成为金曲，旋律一定要不一样，“哪怕不同类型的歌也都能够流传久远。比如要跳舞，就是Disco，上世纪50年代的歌我现在还在唱，所以那些好的歌是不会死掉的。”

对于香港流行音乐从极盛到衰落，林子祥又有何感慨？

他说，这是很正常的，“现在香港也没什么特别好看的，我们最棒的那几个已经不在了……所以现在香港的歌也是变了……”