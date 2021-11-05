《星空下的仁医》演技获赞 周家怡感谢发哥鼓励

（香港讯）周家怡在无线剧《星空下的仁医》的演技得到不少网民赞好，其实她也有质疑自己的时候，幸得周润发（发哥）的鼓励，才成就了今天的她。

周家怡是舞蹈员出身，当演员前曾为李克勤、黎明和陈小春伴舞，之后报读1998年的无线电视艺员训练班而入行。在无线十多年，她的演艺生涯载浮载沉，她坦言事业心不强：“过去没有特别去等机会，只是觉得开工好快乐，后来认识监制戚其义，他点醒我还有许多可能性，我才开始研究演戏。”

周家怡2011年跳槽HKTV，2012年拍了《导火新闻线》后，HKTV却拿不到牌照，剧集播映无期，要到处找路向，那段时间她最彷徨。“做过主角，突然变回没有对白、没有名字的ABCD，那一刻有点失落。又到处试镜拍电影，在电影世界，别人不知道你做过什么，又做回临时演员那样，发饭时工作人员会说：‘你不是坐这边，你坐那边’，有这样的阶级。”

当时她决定进军电影圈，在《华丽上班族》担演一个没太多戏份的路人角色，顿感自己走上了末路，“想起入行十多年，原来只懂得演戏，想着想着，便流下泪来。”在拍《华》时，她遇上周润发：“发哥认得我，他走过来跟我说：‘喂！我好喜欢你演白痴妹（《花花世界花家姐》角色）！’听了好开心，原来我演戏有人看，之后我很快适应了环境。”

这次以自由身重返无线拍《星空下的仁医》演医生，外界形容她衣锦还乡。她说：“别人说‘哗，你现在吐气扬眉’，我庆幸没有这些感觉，但有一个感觉，‘真的比以前好，现在戏分多了’，我又可以过戏瘾。”