张柏芝首度直播带货 10分钟百万人收看

（中国讯）张柏芝近期定居大陆，也将事业重心移往当地，日前参与陆综《乘风破浪的姐姐2》人气再度攀升，近日首度登上影音平台直播带货，没想到竟瘫痪网站。

张柏芝日前在社群媒体晒出影片，表示自己的名字倒过来念，与“直播张”相似，预告将拓展直播带货事业，果然近日就被邀请到抖音平台的带货直播间，为“双十一”购物节站台，可爱的模样相当吸睛。

人气大旺的她，才现身直播间10几分钟，就火速涌入百万名观众收看，直接瘫痪网站的购物车伺服器。一旁的工作人员无奈地对着镜头秀出后台一片白幕、当机的画面，让张柏芝一看，忍不住大笑，直率的反应圈了许多粉丝，直呼“不愧是张柏芝，太厉害了”“应该是抖音第一次被瘫痪吧”“以后可以变带货女王了”。

张柏芝更成为当日全站带货榜第1名，下单金额超过6116万人民币（1292万新元），累计观看人数多达2763万人，数字惊人。

直播期间，张柏芝反复强调，“都是我自己使用过才推荐的”。介绍某一款润唇膏时，她搬出自己的儿子打广告，介绍说：“大儿子抱怨空气太干，所以就给他用了这款唇膏”。推荐护肤品时，她提醒男生粉丝也要注意护肤，保持好的皮肤状态，能让女孩留下好印象。聊起大米时，她直言“不开心就吃碗饭”，还按计算器给粉丝算出每斤的价格。

因为说话过多，她频繁喝水。搞笑的是，她依然有点迷糊，居然问助理：“你怎么知道哪款商品卖光了？”助理回答：“购物车变成灰色，就是没货了。”