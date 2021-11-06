游欧两周 铃凯：我很需要这趟旅行

新加坡9月启动疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），本地歌手铃凯迫不及待买了前往德国的机票，10月中到了德国和意大利旅游两周。

铃凯接受《联合早报》访问时说：“好久没出国旅行了，上一回旅行是2018年去日本，所以看到可以去德国，就约了几个朋友一起出发。”

因为冠病疫情，旅游时有许多要注意的地方，出发前她做了很多功课，包括了解当地的条例，该带些什么，要做几次聚合酶链式反应（PCR）检测等。她说：“从德国回新，上机前要做一次PCR，抵达我国樟宜机场要再做一次PCR，建议大家预定樟宜机场的PCR检测，可以省却等候时间，但预定时不要搞错日期，要记得欧洲和新加坡有时差。还有记得买保险。”

室内不允许戴布料口罩

这趟旅程，铃凯的行李箱多了平时旅行不会携带的物品，就是口罩和消毒液。她提醒：“在德国，户外已经不用戴口罩，但室内还是要，而且不能戴布料口罩，要戴手术用口罩（surgical mask）。”

说到户外不用戴口罩，铃凯开心地说：“我在户外散步，或坐在餐馆和咖啡馆外头用餐，听着音乐，感觉好轻松，心情好好！而且那里地方大，不会拥挤。当然还是要注意卫生，像是要勤洗手，那里的餐馆和商店也有放置消毒液。”

铃凯先飞抵德国慕尼黑，之后也到了位于巴伐利亚的著名湖边小镇泰根塞（Tegernsee）。她说：“我喜欢大自然，所以去了泰根塞，在那里远足。”

临时改行程飞意大利

在德国时，铃凯看到本地新闻，知道我国与更多欧洲国家开通了疫苗接种者旅游走廊计划，包括丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙和英国，于是临时更改行程，飞到意大利。

她说：“德国我是第一次去，意大利则去过一次，我很喜欢意大利，也喜欢吃意大利菜，所以就把第二个星期的行程改为意大利。”

疫情下出游，铃凯坦言是有一点担心，但她有信心能把自己照顾好。不过她也说：“即使做好准备，也不能放纵，我还是避开人多的地方，而且可能在新加坡习惯了‘安全距离’，我不敢太靠近别人。”

冠病疫情暴发初期，欧洲许多国家发生了针对华人的歧视行为，铃凯庆幸没有遇到不愉快的事，当地人都蛮友善的。

在疫情期间有了“非一般”的旅游体验，铃凯觉得虽然有一点麻烦，但真的很需要这趟旅行。她透露：“这段期间心情起起落落。起初在阻断措施期间，有动力去学新的东西，就学了做面包和电脑编程，但后来觉得我们还是走不出疫情，现场演出还是没有恢复。其实不只我，大家都有压力，而这次的旅行让我在精神上放松许多。”

是否已在计划下一趟旅程？她笑说：“可以考虑。其实我最想再去日本，但目前我们和日本还没有开通VTL。”