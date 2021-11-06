与10岁儿搭档拍广告 李国煌没想当“星爸”

本土天王李国煌与10岁爱儿搭档拍广告，但他却不想当“星爸”！

李国煌与儿子最近合拍了一支镜片的广告，预计下个月将出街。李国煌与妻子爱玲育有两女一男，儿子排老二。

在台北酒店隔离的李国煌接受《联合早报》长途电访时说，过去有不少商家包括房地产，找他和孩子一起拍广告，他觉得不适合还在念书与成长的小孩，所以推掉，“这个镜片可控制眼睛的近视度数，让近视不会大幅度增加，新加坡有那么多小孩近视，我觉得这个广告比较适合小朋友，就让他拍。”

他不想让小孩演戏进入娱乐圈，因为担心孩子认为东西很容易就到手，“通常会有两种情况，一种是反效果，孩子会被聪明误，另一种则是正面的。他还是学生，我希望他好好念书。”

对于儿子的“处女秀”，李国煌幽默地说：“没有闹脾气，没有很多NG，大家依时收工。没有丢我的脸，哈哈哈。”谈到儿子的广告酬劳，他打趣地回应：“可以买一部便宜的手机。”

行程太忙 婉拒Disney+邀请

去年凭《男儿王》入围台湾金马奖影帝，李国煌今年受邀到金马奖担任颁奖人，星期三（3日）傍晚飞抵台北，前后将在两家不同酒店隔离，后面的隔离属于自主隔离，可以“会客”，但只限在下榻的自主隔离酒店。他23日将正式出关，出席金马活动。他透露好友Nono第一天就跑到隔离酒店的楼下看他，“他说我住在15楼，他要舞龙舞狮欢迎我都没办法，因为太高了，看不清楚。”

李国煌夫妇赴台期间，他母亲与岳母将轮流帮忙看小孩。提到三个宝贝，李国煌说：“我们不在家，小朋友不知有多开心，可以放肆，哈哈哈。”

金马奖颁奖典礼本月27日举行，过后他将飞回本地，他说将在樟宜机场抵境时接受聚合酶链式反应（PCR）检测，如果呈阴性，隔天就可以复工。他打趣说：“12月将拍摄哇哇映画的10集电视剧，因为他们请不起一直拿奖的李铭顺了。”

明天虎年李国煌也将推出贺岁片《团圆饭》，看来有得忙。

李国煌昨天在台湾隔离酒店吃午餐。（受访者提供）

去年赴金马已有隔离的经验，他说这回还是会在房里工作包括拍视频、运动、开会与直播等。他去年对本报打趣说，要趁隔离时努力“做人”，今年李太太也有陪同赴台，问他还有这个“做人”计划吗，他笑呵呵地回应：“‘做人’难，年纪大了！”

他说这趟台湾行，台湾的Disney+本想邀请他参与一个制作，“他们需要两天，但我挪不出两天。因为有很多会要开，很多人要见，都事先安排好了。”

他透露为了赴台，10月尾每天都在赶工，一直忙到飞的前一晚，所以抵达台北，很快就抱头大睡补眠。

穿抢眼猪肝色西装颁奖

谈到将与谁一起颁奖，他说大会暂时未说明。至于典礼当天的帅服，他透露本地造型师帮他处理，“是欧洲品牌，抢眼的猪肝色，会有花纹。”

他说服装有小修改，届时将空运到台湾给他。

李国煌曾打趣说要免费主持台湾金马奖，他这次笑说，还是先在盛会上多认识一些电影人。