徐彬悔年少叛逆 扔刀反抗妈妈

因主演《过江新娘》获称“全民哥哥”的徐彬来自中国，自小在本地接受教育，日前他在《权听你说2》节目上自曝中学时期曾外出玩通宵、两个月挥霍上万新元。

《权听你说2》昨天（11月5日）更新一期，这次嘉宾是徐彬。徐彬在节目中介绍自己初到新加坡的经历，节目中他详细地说出来新的时间，如此印象深刻却是因为被母亲“骗”。徐彬透露，原来当时徐妈妈告诉他来新加坡是为了探望阿姨，“然后晚上到了阿姨家，她就说‘准备一下，早点睡觉，明天要去学校’，我当时就有点崩溃。”

徐彬分享，妈妈为了将他送到新加坡生活，脱手了在中国所有事业，集资给儿子转变生活环境。后来徐彬开始经历叛逆期，回忆年少时曾让母亲伤心，徐彬不禁泪目。徐彬自曝曾经受朋友怂恿开始玩乐，甚至有一天通宵未归，还将手机关机，直到第二天清晨五点才回到家。回家后徐彬果不其然挨了打，一气之下竟面对妈妈扔刀反抗。“那件事情之后，她再也没有打过我。”

后来妈妈回国，临行前留给徐彬一笔钱作生活费，“当时觉得自己终于解放了，然后就把钱全部挥霍掉，短短的一两个月时间花掉两三万元。”后来徐彬只能定期得到基本生活费，但他还是没有吸取教训。徐彬说，自己曾因为没钱吃饭，以至于只能和楼下面包店阿姨讨低价面包果腹。

谈到工作，徐彬也提到自己曾在《小小传奇》让导演失望。徐彬坦言自己演得不好，加上外界的压力让他对拍戏有了恐惧。“（我）不是怕去做工，而是怕在这种压力下表现得很差，让大家失望，我觉得很愧疚。”

盼得最佳男主角

徐彬也在节目上透露自己的事业新目标：“我想拿最佳男主角。” 过去，徐彬对得奖不抱任何想法，只觉得有戏拍就好，直到听到太太一番话，徐彬才终于觉醒。

“你不能一直认为没拿奖也没关系，我还是有戏拍；再这样下去你会对演戏得过且过……拿奖是一种推动力，它会让你想要做得更好。”

望儿子将来照顾妈妈

被问到对孩子有什么期望，徐彬表示自己只希望儿子长大后多照顾妈妈，不需要太顾及他。“我觉得妈妈付出的比爸爸多太多。”