一个月工作一天引不满 粉丝要刘诗诗“早日退圈”

（综合讯）34岁中国大陆演员刘诗诗10年前凭借穿越剧《步步惊心》人气急升，去年产后复出后连推两套剧集《亲爱的自己》以及《流金岁月》，虽然演技依然备受质疑，但仍获无数粉丝宠爱。

然而，近日刘诗诗竟被粉丝喊话退圈，事缘她工作室发布11月行程，刘诗诗只在18日这一天有工作，导致粉丝不满，指她不入组拍戏之余，连活动都甚少出席，一个月只上一日班，享受明星光环带来的名利，在以往的作品上坐吃山空等，连带服装、化妆、摄影师也被吐槽，甚至表示如果想生二胎或者转幕后就言明，不要拖着粉丝，又或者去上表演课、练台词，提升业务能力，更有人让刘诗诗退圈。

其实，刘诗诗在影视作品方面基本是每年推出两套剧，近年来拍摄杂志、出席活动以及代言的次数也越来越多，大众多数是赞扬她的美貌、气质与体态，在演技方面总是被诟病，因此减产未必是一件坏事，找准自己的路线才是最重要。

颜值气质受盛赞 网友质疑买热搜

前阵子为庆祝建党100周年，中国频频举办各类活动，邀请一班名人红星等参与七一晚会录制。当时央视《新闻联播》曝光了部份晚会视频，众多演员于和伟、刘烨、邓伦、杨紫、李现、杨洋等都有出镜，不过引起热议的，要数刘诗诗。

有眼尖的网友发现，刘诗诗在画面中一闪而过，她身穿土家族服饰，皮肤白皙光滑，体态挺拔，温婉大方，气质优雅，虽然只有一个镜头，但也惊艳了不少观众，随即更登上热搜第一位，讨论度极高。

然而，由于建党晚会是比较严肃的场合，且主要以一般革命先驱为主，因此有网友指责刘诗诗抽水，指在这样的关键时间点不应该登热搜，不过却引起粉丝不满，解释称热搜由第一降至后来的三十几位，直到现在已经消失，是刘诗诗团队花钱“降热搜”，纷纷为偶像抱不平。

吴奇隆也减少拍戏

台湾艺人吴奇隆与小17岁的大陆女星刘诗诗结婚6年，育有2岁的儿子“步步”，夫妻俩十分恩爱。近期拍摄综艺节目的吴奇隆自曝，自己近来减少拍戏是为了陪儿子。节目中，他还被好友爆料与刘诗诗私下的真实互动，感动众人。

可见，减少拍戏的不只是刘诗诗，可是却引来一些声浪。