无惧重演误杀悲剧 马国明闹市开真枪

早前美国男星亚历鲍德温（Alec Baldwin）拍开枪戏时发生意外，导致一名摄影师被击毙，震惊全球！马国明近日也以真枪上阵拍剧，但他不担心出意外。

马国明与刘佩玥（Moon）前日在九龙湾闹市为文伟鸿监制的新剧《隐形战队》拍摄枪战戏，Moon化身性感狙击手，型爆之余尽展美好身段。以真枪上阵的马国明则全程有专人在身边，虽然枪声很大，但多次实战的他被Moon取笑已练到“又盲又聋”阶段，无须掩耳而且不会眨眼，感观完全“退化”！

上月底，美国男星亚历鲍德温为电影《Rust》拍开枪戏时发生意外，造成一死一伤，问马国明会否担心？他说：“担心就没有，因为没有弹头，唯一担心的是怕枪声太大，嘭一声都很怕！其实香港拍可能安全过外国，外国太容易有枪，同时我们的枪全部要申请，发生那样的意外机会好小。”

多次饰演医生的他，拿手术刀多过拿枪，他表示两样都喜欢：“开枪都很好玩的，开始时以为在闹市拍会用气枪，但监制很有心，预定了真枪，质感好很多，镜头会见到真火花。”

他表示开枪时不会眨眼，被人说他是盲人。他也表示，真枪很重，拍一晚上的戏，隔天双手都举不起枪。

首度拍打戏及开真枪的Moon则心情紧张，幸而台前幕后很帮忙，不时为她作心理辅导：“我完全控制不到神经，开枪时会眨眼，但所有人都对我很有耐性。”

“阉枪”做足检查

香港动作特技演员公会会长钱嘉乐，与曾是皇家香港军团军人的邓梓峰，均对枪械拍摄非常熟悉，2人指在港拍枪战戏有完善机制，十分安全。

钱嘉乐说：“香港有两间比较出名的租枪公司，他们有专人全程跟随，每次用都会检查得很清楚枪是否有问题，枪内是否有碎片等。拍摄前我们也要申请，哪位演员开枪、开几发，就连试枪的发数都要申请，不会掉以轻心。”

邓梓峰则指所谓真枪其实做了手脚，打不出真子弹：“行内会叫‘阉枪’，假设租了3支枪，租枪公司就会有3个同事到现场，一直保管枪，直到真正拍摄一刻，先会给我们试下枪的重量，之前当然会做安全检测，也会教我们怎么用，不容许任何出错。”