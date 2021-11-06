实体歌台回归 陈建彬太兴奋唱走音

千呼万唤始出来，“实体歌台”终于回归了！昨晚在静山-实里达民众俱乐部举办的“歌台之夜”，是自去年初冠病疫情爆发后，逾一年半以来的首场实体歌台，尽管因为疫情关系，台下只允许80名安哥安娣出席，但他们的热情程度丝毫不减，一波波的欢呼声，让台上歌星兴奋到起鸡皮疙瘩。

静山-实里达民众俱乐部昨晚迎来不一样的夜晚，该民众俱乐部和人民协会携手呈现“歌台之夜”，让实体歌台再次重现。

人民协会自11月起起恢复部分乐龄活动，完成冠病疫苗接种的年长者时隔一年多，能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施观赏歌台、地方戏曲、电影放映会、演唱会，以及参加健身课如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等。

昨晚演出的主持人是孙文海和阳光可乐，演出嘉宾包括“小明珠”朱莉莉、“千变王子”皓皓、“大学生歌手”天悦和会唱中文歌曲的马来歌手雅蒂。昨晚的歌台演出也有进行面簿直播，逾千人同时在线观看。

参与策划这次歌台演出的惊娱传媒公司（Shock Entertainment）创意总监兼艺人孙文海受访表示，他之前邀请歌星参与昨晚的实体歌台演出时，大家都兴奋极了。相较于以往数百人出席的实体歌台，昨晚只有近80人，但歌星们都很满足了，因为可以听到现场的掌声。

“这一年多来，台下的掌声被直播节目中的分享和点赞取代，现在重新听到掌声，很是珍惜。

现场观众也都很配合，虽然只能坐在椅子上，但大家都随着节奏挥摆双手和摇动，也当成做运动，一举两得。”

朱莉莉说：“就一个字形容‘爽’！虽然观众都戴着口罩，我还是感受到他们的热情，我出场时兴奋到鸡皮疙瘩，太想念这种感觉了。”

天悦也表示，听到掌声唱得特别起劲。皓皓看到台下观众则忍不住猛送飞吻。

甘榜格南民众俱乐部 今早歌台早晨秀

甘榜格南民众俱乐部今早迎来一场歌台“早晨秀”，陈建彬称看到台下有约百人时，心情兴奋紧张，结果张嘴一唱就跑音。

这场演出也是由惊娱传媒公司参与策划，孙文海指出，今早的演出嘉宾包括陈建彬、李佩芬、黄秀萍和阳光可乐。

他指昨晚和今早受邀演出的歌星，都须进行ART检测，并且需要申报健康情况。至于在现场时，主持人、乐队和歌星的化妆与休息间都有做好区分，尽量减少接触。

陈建彬受访表示，自去年农历新年后，今早是自己第一场的实体歌台演出，真的很高兴。

“冠病疫情后我就转做网络直播，至今做了超过200场直播，都是台下没有观众的。所以当今天看到台下有人时，太兴奋又紧张，我唱第一首《黄土高坡》时，前半段就走音了。”

今年8月在淡滨尼天地体育场免费演唱会上演出的李佩芬说，那次是实体演唱会，昨晚和今早的演出才算是实体歌台，熟悉的感觉回来了。

完整报道，请翻阅2021年11月6日的《联合晚报》。