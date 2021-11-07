《星辰》脸冒青筋好激动 林峰被封“咆哮帝”

由中国大陆实力派演员刘涛首次搭档林峰主演的都市剧《星辰大海》上个月底首播，刘涛剧中诠释的打工小妹简爱靠着不屈不挠、坚毅的韧性逆袭成人生赢家，从命运多舛的悲惨女主角一路奋斗创业成为跨国集团总裁，与林峰饰演的“霸道总裁”方恒之有感情线的发展。许多中国剧的剧组考虑到演员台词功底、口音和现场收音环境等因素，往往会选择后期为角色配音，林峰在《星辰》中却是坚持原声出演，日前他针对此在优酷安排的群访中回应本报：“是的，我一直都挺坚持这一点的，那也感谢导演给我这个机会，为此其实做了很多年准备。”

拍摄同期收音对演员无疑是挑战，林峰说，之前参演的一些电视剧还没播出，不过那几部作品中他同样原音上阵，“包括有一些古装戏，这几年拍的戏虽然后面有配音老师去做配音，但在现场我还是（用原声）。”他认为不管是现场跟对手交流或拍摄，演绎起来时，用原声会“更加有火花”。

《星辰》故事从80年代横跨至2010年代，林峰剧中饰演的方恒之是富二代，因家庭背景肩负各种压力。他说，导演非常用心，不管是场景布置或道具等各方面都精心安排，演员的造型方面也希望能呈现那个年代的人文背景，“如果说造型上面的挑战，我觉得前期的挑战性比较大，因为那时候就是90年代的服装，我觉得比较难驾驭吧。”

该剧开播之前，剧组释出的预告片中出现林峰面露青筋、情绪激动的镜头，网民因此封他为“咆哮帝”，林峰闻言笑道：“哈哈，可能因为那场戏，突然多了个咆哮帝的称号！”他解释剧中跟刘涛有太多的情感纠缠，加上在那场戏中方恒之有些醉意，所以那一刻压抑的情绪突然大爆发。

《星辰》开播成绩亮相，是今年大陆省级卫视第一部首播实时收视破1的电视剧，有望成为湖南卫视的年度收视冠军剧。

与谭耀文飙戏直呼过瘾

有网民指《星辰》有“TVB的味道”，对此林峰笑说，可能以往观众看过不少他在港剧中的演出，因而留下了深刻的印象。

不过，他指《星辰》无论是在人物造型或演绎方面都有不同的味道，“包括演绎的方式和节奏，还有跟每个角色之间的一些互动，其实（我）也有做过一些调整”。相比过去拍港剧跟香港团队的合作？他说，只要跟专业的团队合作，剧组来自哪个地域其实没有什么分别。

至于跟刘涛的首次合作，林峰表示两人在短时间内磨合得很好，赞刘涛是特别优秀的演员，跟她合作“默契跟火花可以说来就来吧”。

此次他也难得能跟港星谭耀文飙戏，戏里斗智斗勇，林峰直呼跟这位前辈对戏特别过瘾，“每一次跟他对戏，我们都在猜对方会怎么演。我觉得跟好的演员一起拍戏，不管演的是什么，我自己也会有所提升。”

编剧：为刘涛愿等一年 林峰是‘惊喜’

《星辰》刚播出时，网上出现不少质疑及批评声浪，对此编剧苏晓苑说，她认为一部电视剧就像一场接力赛，作为编剧的她跑的是第一棒，跑完之后会交棒给导演及演员，后期棒子会转交给剪辑的工作人员、宣传人员，“这部电视剧最后是由观众来完成的，所以观众对一部作品的评价，不管是什么样的评价，我都是衷心接受的，而且我觉得没有什么好解释的。”

她认为，每一位观众的感受是个人的，也因此永远都是对的，“当然1000个观众心中有1000个哈姆雷特，所以每个观众的哈姆雷特都值得去尊重。”

至于刘涛和林峰是否是她理想中的《星辰》男女主角人选？苏晓苑透露，一开始就觉得刘涛适合饰演简爱，为了她的档期等了近一年，而林峰则是一个“惊喜”，“我没有想到我们会请到TVB的演员来演这个戏。林峰选角的消息传出之后，我才知道我身边有那么多林峰的粉丝！”