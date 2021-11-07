与杨洋戏里谈情 迪丽热巴成泰女“公敌”

（综合讯）与杨洋戏里谈情“出事”，迪丽热巴成泰女“公敌”，海报被换脸。

中国女神迪丽热巴数月前与杨洋主演的航天题材爱情剧《你是我的荣耀》，推出后反应不俗，让两位主角的人气登顶，更成为“完美理想CP”。

有粉丝追剧追得投入，要求两人早日公布恋情，还有粉丝“超前部署”替两人的下一代取名“杨迪”，各种入戏太深的行径令人啼笑皆非。

然而，并非人人推崇这对荧幕CP。《你》热潮早前席卷泰国，剧集在当地播出后，不少泰国女生对杨洋萌起爱意，迪丽热巴因此成为“人民公敌”，甚至有当地女星将《你》海报自行“换脸”，裁走迪丽热巴的部分，换上自己与杨洋“谈恋爱”。泰国国家女排队长Wilavan也宣告成为杨洋的铁粉。当红女星Min和Panward看完《你》后大感失落，发文请网民推荐中国剧。

近月来，不少中国粉丝力推“杨迪二搭”（意指再度合作），梦想似乎渐见曙光。盛传，有中国制作单位计划于明年年中，将古龙名著《天涯明月刀》再次搬上荧光幕，并初步落实“杨迪”出任主角。大部分网民留言表示“热切期待”，但也有人泼冷水，指言之尚早，随时出现变数，甚至可能是假消息。

凭《长歌行》摘优秀青年演员奖

演技曾被质疑的迪丽热巴，渐渐获得认同，成功凭古装剧《长歌行》中的“李长歌”一角，荣获2021年“中美电视节年度优秀青年演员”奖项。

她说：“很感谢大会颁发这个奖项给我，我要谢谢剧组所有演员、工作人员，和我最爱的导演朱锐斌。电影给予我勇气和成长，我要谢谢粉丝们对我的支持和信任，我会拍更多好作品给大家。”