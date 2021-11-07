卖鱼哥直播酬劳比歌台高3倍 王雷：爱歌台自愿降价！

酬劳悬殊！卖鱼哥直播酬劳比歌台高出3倍，但王雷说：“我热爱歌台、我甘愿再降价！”

他昨天受访告诉记者，说赚，一般来说，卖鱼哥直播1小时，酬劳已是歌台主持的3倍；主持3小时，拿的价钱不比卖鱼哥多，但他为了支持实体歌台，自愿降成半价。

“因为爱歌台，而不是为了赚钱去歌台。”王雷说。

昨天他受邀出席作家节，在“从流行到文化：传统艺术的未来”活动上讲的正是歌台文化，王雷开口时笑言祖先保佑，让他为王家争光！

讲座结束后接受《新明》访问，王雷嚷说意犹未尽；明年若再受邀其他文化类邀约，他还赴约吗？

“去！只要讲的是歌台我就去，为什么不去！？”

在作家节活动上的王雷，由始至终听不到半个粗话单字，草根率性依旧，包括他唱歌台的价码，也毫不隐瞒！

活动上没半个粗话单词

自本报独家报道王雷出席作家节当主讲嘉宾，争议声就没消停，昨天，王雷一身西装现身作家节，与新马娱乐文史研究者苏章恺、人在线上的谢汶亨，在主持人承尧引领下，各自主讲歌台、潮剧与木偶戏。

因疫情人数受限，现场约20人，焦点自然落在王雷身上，1小时讲座活动不见漫天哨烟，主持承尧提问不愠不火，活动在风平浪静下圆满结束。

接下“从流行到文化：传统艺术的未来”主持棒的承尧，因活动太受外界瞩目，曾担心出现难以掌控的场面，心存压力，但事后笑说，一切都很顺利。

为歌台被冠‘低级’‘黄色’伸冤

谢汶亨介绍木偶戏历史、与“潮剧达人”苏章恺提到两人都受到长辈耳濡目染，爱上传统文化，带学术与历史背景的讲解，生动有趣；高潮当然是听王雷说歌台，王雷直言只念到小六，受邀出席作家节自嘲“坐得越久越好，最好坐足3小时”！

“1998年是我第一次跑歌台，我唱3首歌是60元，还要给经纪人抽30元，但30元对我‘很大’，因为我那时在送货，扣公积金扣到来一个月才拿900多元，要养两三个孩子还有老妈子，但唱歌台一场30元，5场就有150元，我最高的纪录是一晚跑9场歌台......”

“陈澍城曾经跑歌台，他说过一句话，唱一个月的七月歌台，可以‘吃’一年！”97、98年出道的王雷，忆述当年农历七月歌台，一个月可达700多场，旺起来是“歌星不够用”，因为本土歌手不超过200个！

对于歌台被冠上“没文化”、“低级”、“黄色”的既定印象，歌台人王雷忍不住为歌台伸冤！

他不讳言歌台文化形象不佳，有些公司明明请歌台艺人表演，却避免提“歌台”二字，当然，也有些大机构不避嫌打“歌台”旗帜吸睛。

歌台艺人卧虎藏龙

“一些女歌星为拿小费就要敢穿，会暴露，甚至穿三点式；像唐琥、关新艺有开过黄腔，所谓双关语，但较之台湾实在是‘落后’，如果拿费玉清的黄腔来跟歌台比，我们更加‘落后’啦！”

再怎么“有颜色”，王雷发誓从未在舞台上以器官作为助语词，“有小孩子在看，也表演给神明看，绝对不会越界！”

王雷指出，电视艺人曾不被鼓励唱歌台，“但后来改变了，歌台在电视台有《歌台星力量》节目，歌台艺人也参与电视剧、电影演出，这些都是加分的，歌台艺人卧虎藏龙！”

没越界 不离题 苏章恺：王雷一直说对不起

身为主讲嘉宾之一的苏章恺昨晚受访透露，与王雷通过zoom彩排时，王雷已一直在说“对不起”。

论王雷表现，章恺以循规蹈矩形容，“没越界、不离题、不吹捧自己，以大家容易明白的方式去说非常实在的歌台现象，这都是在行业真正经历过才会有的内容。”

昨天作家节碰巧遇上网线障碍，网友无法上线，章恺认为有利也有弊。

“好事是避免与网友碰撞出难堪事、坏的是，网友没有看到他主讲的表现，评论将继续停留在卖鱼哥身上。”

章恺也是潮州节筹委会委员，昨天一结束作家节活动，就赶往潮州节担任直播。

记者问他，会否考虑邀请王雷担任来年潮州节的演出嘉宾？

“站在传播界面上没有不可能的事，潮剧也是一种流行表演艺术，当然，王雷必须正经八百演出，不能再搞笑。”

本地作家陈志锐：非常接地气 演讲内容风趣扎实

本地学者作家陈志锐赞王雷的表现称职，“非常草根、接地气，演讲内容风趣、扎实。”

人在活动现场的陈志锐仔细观察，王雷即使与其他对谈人、主持人的默契、讨论与交流方式，都是非常流畅的。

“王雷探讨歌台这种独特现象的过去、现在与未来，感叹歌台因受疫情冲击没落，对未来却非常乐观，老老实实的分享他对歌台的所有认识，没深耕多年的人，说不出这样的话。”

王雷出现作家节彷如平地一声“雷”，轰炸各界，某些王雷抨击者因见到中立者较客观的论据，立即在社媒“拉黑”对方，此举更令陈志锐不解。

“外界单从他‘卖鱼哥’的既定印象来断定他在作家节演讲的内容，我认为是不恰当的，应该去看他这场演讲的录影。”

陈志锐参与出席作家节多年，印象所及，过去受邀者既有专业人士、也有在业界深耕多年的人，不完全只有作家，因此，外界若纠结于“作家”二字，大可不必。

《路边歌王雷动舞台》 爆书中不少歌台丑陋事

王雷有幸能出版《路边歌王雷动舞台》这本书，他提到自己是第一个唱歌台唱到被警车载去警察局的歌手，“因为我跟李佩芬唱歌时，我握住她的手，她的粉丝告我‘非礼’......”

王雷自爆那本书披露不少歌台丑陋的事，因而得罪不少人。

出书，他视为“学习之作”，“错字很多，我不是作家，我能坐在这里，非常谢谢大家。”

王雷希望外界能给歌台一个机会！

“那些攻击我的人，我希望他们能真正去看一场我主持的歌台才来下定论，我求他们了！”

“那些针对我的酸民，希望他们不要把歌台拉下水，歌台是一个团队，整整30人，不要把我和歌台混为一谈！”

遭炮轰连连 反获业界支持

王雷提出歌台隐忧：欠缺年轻新血，也缺少中元理事会接班人。

“我们是靠中元会、庙会才有歌台，庙会就是我们的‘老板、中元会就是我们的‘总经理’，没有中元会就没有我们（歌台艺人），所以，继续找理事会接班人才是重点！”

王雷透露：“因为这些争议声，庙会与中元理事会反而力挺我，订了我唱明年的实体歌台（多少场？）至今已有15场！”