《永恒族》中东禁映 安吉丽娜卓莉批“无知”

（综合讯）夺得奥斯卡最佳导演奖的华裔女导演赵婷执导的漫威新作《永恒族》（Eternals）已在本地上映。不过，由于该片出现漫威首个同志超级英雄的角色Phastos（法斯托斯），更有一场他与同性伴侣的吻别镜头，导致在三个中东国家沙特阿拉伯、科威特以及卡塔尔禁映。

据《好莱坞报道》称，当地审查机关要求迪士尼删减描绘同志的场景，但这回迪士尼硬起来拒绝屈服于审查制度。

其实迪士尼对被禁演有一定的心理准备，赵婷透露与漫威高层事前曾就针对同志情结可能带来的问题做讨论，“漫威和我都坚持不愿对电影进行任何改动。”

在该片饰演女战士“蒂娜”的Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）力挺说：“我为那些观众感到难过，也对漫威拒绝删除那些场景感到骄傲。”

她在接受澳大利亚媒体访问时，对于当今世界竟还有人无法理解片中对法斯托斯家庭与爱情美丽的描绘感到不敢置信，“任何因此感到愤怒、被威胁、不允许与不懂得欣赏的人，都是无知之徒。”

《永恒族》演员涵盖各种肤色，法斯托斯则由黑人影星Brian Tyree Henry（布莱恩·泰里·亨利）饰演。电影本周在美国盛大上映，预计首周末将收7000万美元（约9465万新元）票房的好成绩。由于风格及内容元素跟之前的漫威电影大为不同，导致《永恒族》口碑褒贬不一，差评或者吐槽相当多，影视网站IMDB上涌入大量1颗星评论，迫使网站暂时关闭评分功能。

本地则将《永恒族》列为M18，18岁以下观众禁止购票与入场。