自称高危族群 林益民推掉拍摄工作

自诩高危族群，避免受感染，72岁美食名嘴林益民推掉2部圣诞短片！

女佣确诊病愈

林家一家三代同堂，连女佣一共7口子，冠病疫情持续延烧，早在两星期前，益民的住家女佣确诊冠病，他形容自己“多少会慌张”，立即与妻子做自行检测。由于益民属于高危族群，女佣被送去隔离中心治疗。

益民告诉《新明日报》：“所幸我们的家够宽敞，女佣有自己的房间与洗手间。”也很庆幸女佣身体康复，目前已回到家中。

变身“城市农夫”

疫下，益民也摇身一变成了一名“城市农夫”，他住的是楼中楼寓所，有一个很大的天台，“除了每天早上可以晨运，我和太太还辟了个小菜园种植蔬菜水果。”

他如数家珍：“目前种植的有无花果、龙珠果、蜜瓜、百香果、白玉苦瓜、台湾凤梨、魔鬼辣椒、蕃茄、黄皮南瓜、桑椹、枸杞子、空心菜、苋菜、芦笋、长豆，葱蒜。看起来很多， 但都是一点点，够自家享用。”

悉心栽种有机蔬果，见成果特别喜悦，益民分享魔鬼辣椒超辣，首次种就长出来；白玉苦瓜来自台湾，问起味道，他笑说：“自己栽种的总是甜喔！”

打追加剂 宅家防疫

益民响应政府呼吁，与太太去注射第三剂追加剂，他说：“我们还混打，前两剂是辉瑞，第三剂是莫德纳，一切平安无事。”

如今旅游走廊开通，但益民仍选择足不出户，坚守“自我软禁”。

“没计划出国，因为不知道其他国家疫情形势、尤其医疗系统如何，万一在海外受到感染就麻烦了，若连语言都不通应该怎么办？身为高危族，还是呆在家‘自我软禁’比较安全。”

虽然不出门，日用品与食材无须烦恼，益民直言家中女性最擅长网购，问起宅家概率，他说“以月计算”。

也因防疫，益民推掉一些美食评判、甚至两部教会应圣诞节拍的短片，“拍摄得出门，虽说可以迁就我到空旷处取景，但我不想冒险、再说，剧情也没必要因我而改。”

一些名厨得悉益民宅家，盛情烹煮美食亲自送上门给他品尝，从中西餐到小贩地道口味，满足美食名嘴味蕾，对于这些厨师的浓情厚谊，益民很感动，再三说谢谢。