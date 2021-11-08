凌霄摔伤留院两个月 首次受访：回家感觉真好

71岁歌坛长青树凌霄9月初在浴室摔伤撞击头部，留院2个月后，目前已回家疗养，他昨天受访感叹：“回家感觉真好！”

凌霄于9月3日当天意外在浴室摔伤，头部受到撞击，出现淤血，妹妹曾曼洁将他送入新加坡中央医院时，院方诊断后，发现凌霄头部有血块，立即进行过去除淤血手术，右脚与右手活动力因此受影响。

本报当时接获凌霄入院消息，急忙联系，但不果，凌霄希望低调、静心养病。

不过，记者昨天听闻凌霄已居家疗养，关心其伤势，向圈内人确定消息，再通过凌霄圈内好友协调，养病中的凌霄听到记者名字，应允接受《新明》访问，那是他出院之后第一次接受媒体访问。

性格独立 不望被‘照顾’

凌霄患有三高，在冠病来袭前，曾出现胃发炎现象，但庆幸吉人天相；这次摔伤入院，进行头部去除淤血手术后，进展理想。

只是，他因服用多种药物，身体较弱，2个月卧床，导致左边手脚乏力、右手及右脚则行动不便。

凌霄妹妹曾曼洁昨天下午受访，提到凌霄的病情进展说：“哥哥现阶段最需要的是接受物理治疗，恢复他的行动力。”

曼洁与哥哥同住，兄妹情深，意外发生时，是妹妹送哥哥入院。

曼洁说，凌霄个性独立，生活很自律，平时完全不爱依靠任何人，骨子里很倔强，一夜之间行动力受限，于他是晴天霹雳，“哥哥在过去一个多月情绪不太好，他要我转告医生，他要回家，回到家自然就能动，自然就有动力去做复健。”

情绪是病源的根本，医生尊重病人意愿，两个星期前让他出院，除了曼洁，她姐姐以及另一个哥哥，都过来看顾凌霄，打点日常饮食，家人凝聚力很强。

凌霄昨天与记者对话，说话语速虽较之前缓慢，但思路非常清晰，他缓缓倾诉着：“是我吵着要回家，反正睡在医院也是睡、睡在家也是睡，不如回家，回家之后感觉很好，心情也好很多，住在医院闷死人！”

尽管右边行动力受阻，但凌霄很坚强，希望凭自己坚强的意志力克服难关，曼洁说：“哥哥很想立即好起来，他在家卧床时，常尝试自己站起来，一直在努力......”

记者问他头部还疼痛吗？凌霄淡淡说“不痛了”，但语气无奈：“右手右脚都不能动，我很不开心！”他叹：“整天睡在床上，要弟妹来照顾我，实在是......”隐约传来他哽咽的声音，妹妹一旁安抚着他......

凌霄与妹妹曾曼洁。

努力做复健 放话‘好起来再去表演’

凌霄是个贴心的哥哥，留院期间，他竟在担心自己住院时间长，会否给弟妹带来医疗费用压力，还跟记者细数说妹妹于他病榻前支付了若干医药费......他过意不去，要还钱！

亲人不会介意为他付出，记者告诉凌霄，亲人只会希望看到他的身体一天比一天迈向康复，“但这是我的心意啊！”他说。

记者安慰凌霄，为了支持、关心、爱护他的身边人，他一定要挺住，只要努力做复健，总有一天能重新站起来，凌霄沉吟着：“希望我会好啦，但这也需要时间......”

凌霄是个热爱舞台表演的歌者，数十年来敬业乐业，至今对歌唱充满热忱，曼洁透露：“哥哥说，如果要复诊，千万不要选星期六或日，方便一天他好起来，随时可以去唱歌！”

凌霄将居家接受复健，祈愿他能早日康复，再登舞台，当个快乐歌者。