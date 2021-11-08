李荷妮参演韩剧《One the Woman》 一人饰两角收视飙

一人分饰两角，收视节节上升，李荷妮再显“喜剧女王”威力！

韩国漂亮女星李荷妮在韩剧《One the Woman》分饰两角，七情上面的演技让人看得大呼过瘾，也让该剧播出后收视率不断上升。

李荷妮之前在电视剧《热血司祭》和电影《鸡不可失》的搞笑演出让人印象深刻，《热血司祭》也有亮眼成绩，《鸡不可失》更是韩国影史票房亚军，李荷妮堪称“喜剧女王”。

她这次在《One the Woman》分饰两角，饰演车祸后失去记忆的检察官赵妍珠，因长相与财阀家族儿媳妇姜美娜一模一样，结果糊里糊涂以姜美娜的身份展开新生活，姜美娜则神秘失踪。赵妍珠寻找记忆的过程中，揭发了财阀家族的恶行。

姜美娜受到夫家冷对待，看似逆来顺受，其实暗自计划着如何逃走。赵妍珠个性则据理力争，常与人唇枪舌剑。李荷妮受访时坦言分饰两角很不容易：“妆发和服装容易改变，但两个角色的本质，像是与身边人的互动、给人的氛围，我必须做出明显的区别。演姜美娜时，我着重她空虚和渴望被呵护的心理，演赵妍珠时，我可以说一些真实生活中不会说的话，很痛快。”

李荷妮分享印象最深刻的一场戏，是一直将委屈往肚里吞的姜美娜，终于忍不住向家翁家婆发飙，她不禁担心自己的行为是否过火。“那天的戏，我被赏了三个巴掌，还被丢纸巾盒，心中自然燃起怒火，一直想发泄情绪。不过我要告诉大家，我和饰演我家婆的罗映姬感情非常好。”

笑容灿烂 散发正能量

总是脸挂灿烂笑容，散发正能量，李荷妮分享道：“什么该做，什么不该做，对我来说后者比较重要。不要有不好的念头、言语和行为，才不会对他人造成伤害。我会修炼自己摆脱和克服负面的东西，同时让心灵恢复正面状态。即使感到疲累，我每天仍会运动和看圣经，而且一有问题就解决，不让问题影响我的身心灵。”

首尔大学学霸 家世显赫

李荷妮凭《One the Woman》人气再度攀升，傲人的背景也再次被挖出，可说是集美貌、学历和家世于一身。

她是首尔大学学霸，主修国乐系，擅长弹伽倻琴，并以硕士学位毕业。她在2006年获得韩国小姐冠军，2007年代表韩国参加环球小姐，获得第四名的佳绩。她的父亲曾担任国家情报处副主席，妈妈是韩国无形文化资产委员会负责人。

《One the Woman》男主角李相仑也是首尔大学毕业，两人被封“学霸CP”。谈到这位拍档，李荷妮说：“我们合作相当愉快，李相仑很照顾我，演技也棒，因为有他在，我可以放心地演出。”

喜剧演出深受肯定，李荷妮说：“其实我没有特别钟爱喜剧，但我确实喜欢演喜剧。我有超过一半的作品不是喜剧，只是引起大家注意的《热血司祭》《鸡不可失》《One the Woman》刚巧都是喜剧，我也想尝试暗黑题材。”

被爆热恋中 男友是圈外人

（综合讯）韩媒今早（11月8日）报道，李荷妮正在热恋中，对象是圈外人，两人以结婚为前提交往。

经纪公司已证实恋情，告诉媒体：“他们今年初在好友介绍下认识，两人很认真地交往中。”公司也指，男方是圈外人，身份不便公开。

《One the Woman》可在viu.com或viu应用收看。