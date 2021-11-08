本月底举行 中国大陆金鸡奖又撞台湾金马奖

（综合讯）本月（11月）底举行，中国大陆金鸡奖又撞台湾金马奖。第58届台湾金马奖颁奖典礼早前定于11月27日举行，第34届中国电影金鸡奖则在11月25至28日于厦门展开，颁奖典礼则在28日，两大华人电影盛事再度撞期。

2019年，金鸡奖改动例行时间，选在跟台湾金马奖同一天于11月23日颁奖抢焦点，中国国家电影局也发出禁令，导致多数大陆、香港电影不敢报名。去年，金鸡奖定于11月7日颁奖，不再刻意与11月21日的金马奖正面对决，被指“金鸡”向“金马”释出善意。但，当时也有报道指出，考量到疫情隔离制度，参加金鸡奖的电影人若想出席金马奖，抵台后必须隔离，出关时已赶不上金马奖典礼。

本届金马奖于上个月初公布各大奖项的入围名单，去年以《男儿王》角逐影帝的李国煌是颁奖嘉宾之一，他与妻子日前已飞往当地，目前在台北酒店房内隔离。至于金鸡奖的入围名单，迟至此时还未公布。据悉，名单可能在本周公布。

金鸡奖海报惹议

金鸡奖入围名单尚未公布，视觉海报倒是掀起不少讨论。

本届金鸡奖主视觉海报设计大赛在5月底启动，在两个月内征集到了1610个海报设计作品，后续大赛将结合专家意见和大众选择，从电影性、艺术性、创新性与技术性多角度对作品进行综合考量。

网络人气投票部分已结束，由名为“雄鸡凝视”的作品夺下人气投票第一名位置，且遥遥领先第二名4万多票。票选结果出炉后引发了争议，有大陆网友表示“金鸡奖（海报）干嘛非得有鸡”、“调侃一下可以，这个真上不得大雅之堂”等。不过，也有人缓颊“做吉祥物蛮好的”、“不错啊，有种意味深长的诙谐”等。

“雄鸡凝视”在初选作品中脱颖而出时，曾备受讨论，未料成为“流量王”。对此，中国电影家协会方对外表示，这个作品会受到大众喜爱，跟“独特而亲切的设计”有关，不过金鸡奖最终的海报评选还需要经过复审、终审，所以很可能不只有一个海报设计。

《长津湖》台湾审片把关中

大陆影史票房第二的抗美援朝爱国片《长津湖》将于11月11日在香港和澳门上映。台湾媒体报道，《长》今年抽到在台湾上映的配额，是每年抽10部可在台湾上映的大陆电影之一，但据媒体了解，电影目前还在经台湾有关单位审片中，审照未下便无法定档，能否在台上映仍未确定。

该片已定于11月11日在新加坡上映。