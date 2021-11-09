李相仑难得搞笑 演深情戏爆笑被骂

李相仑在韩剧中的深情男形象融化许多粉丝的心，这次在“One the Woman”难得展露喜剧细胞，令人惊喜。李相仑接受《联合早报》访问时透露，是自己向导演提出加入喜剧演出。

“One the Woman”描述车祸后失忆的检察官赵妍珠（李荷妮饰），因长相与韩洲集团儿媳妇姜美娜（李荷妮饰）一模一样，结果糊里糊涂以姜美娜的身份展开新生活，姜美娜则神秘失踪。与此同时，韩洲集团原任继承人韩胜旭（李相仑饰）因父亲突然过世，集团落入小叔，即姜美娜家翁手中。韩胜旭调查父亲死亡的真相时，得知眼前的姜美娜是赵妍珠，而赵妍珠也发现自己遭遇车祸与韩家有关。两人携手揭发韩家的恶行，过程中闹出许多笑话，也擦出爱火。

跳脱剧本演出，导演满意

李相仑说：“导演原本要我表现出过往作品中的深情形象，但这是一部喜剧，我不想一个人扮酷，决定塑造一个比较搞笑的形象，也有一些跳脱剧本的演出。导演看了很满意，就让我有更多的自由发挥。”

李相仑认真地搞笑，结果差一点无法演出感情戏。他说：“我演得很投入，结果要和李荷妮演肉麻感情戏时，反而觉得别扭。我们俩还因为演感情戏时忍不住爆笑，被导演骂呢！”

李荷妮是这部剧的“搞笑担当”，她在两个截然不同的角色之间完美切换，诠释赵妍珠的大剌剌个性尤其爆笑。她之前在电视剧《热血司祭》和电影《鸡不可失》的喜剧演出让人印象深刻，这两部作品的成绩都非常好，“One the Woman”的收视也是不断刷新自身新高，李荷妮堪称“喜剧女王”。

谈到这位拍档，李相仑坦言对她感到不好意思。“我的戏份比她少，她不只戏份重，还分饰两角，常常从早上拍到夜晚，我则可以有充足的睡眠，以最佳状态上镜。一想到这个，我就对她感到抱歉。”他幽默地补充说：“如果胜旭可以有更多故事线，那就更好了，哈哈！”

大学时戴眼镜“隐形”？

李相仑和李荷妮都是首尔大学毕业生，李相仑是物理系资优生，他曾透露在大学考试拿下370分高分（满分400分）；李荷妮主修国乐系，擅长弹伽倻琴，并以硕士学位毕业。两人这次合作，被封“学霸CP”。

有趣的是，李相仑2000年入学，李荷妮是2002年，李荷妮在韩国的访问中笑说，像李相仑这么帅又会读书的人，在大学应该想藏也藏不住，怎么自己从来没有听过这号人物？李相仑解释是因为近视，大学时戴着高度近视眼镜。

全身上下散发着成熟稳重气质的李相仑，有“国民女婿”称号。他主演的角色大多深情单纯，虽然在上一部剧集“VIP”是出轨渣男，但无损他在观众心目中的形象。

今年8月步入40岁的他，最近接受韩国“GQ”杂志访问时透露，心态仍年轻，不过常被友人催婚。“始终有一种社会压力，好像年龄到了就要结婚。成家要背负一定的责任，生活有了限制，而我很享受现在的生活，也还有好多事情想去做。”

疫情期间培养新兴趣

谈及疫情下的生活，李相仑形容有了新的活力，因为培养了新的兴趣，包括请专业健身教练进行个人训练，做瑜伽，打高尔夫球，还有完成多年来的梦想，就是考到电单车执照，并买了梦寐以求的电单车。

去年，李相仑首次挑战舞台剧演出。他分享道：“演出舞台剧让我回到表演的本质，也让我对演戏有了更深一层的思考，这对我之后演出电视剧和电影大有帮助。”

之前参与综艺节目《家师父一体》（也译《执事部》），也让李相仑在演技上获益不少。他说：“这个节目拓展了我的视野，让我从不同角度看待拍摄和演出，这些经验对我最近的演出起了正面的影响。”

去年3月，李相仑为了专注演戏事业，从《家师父一体》下车。粉丝对他念念不忘，但他无意归队，也没想要投入新的综艺节目。他说：“我现在想专心演戏。”

“One the Woman”可在viu.com或viu应用收看。