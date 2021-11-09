“天王巨星”被禁 “鲜肉辣妹”却逃过一劫

在中国，“天王”“天后”“男神”“女神”“巨星”这类常见的娱乐圈人物称号都是新闻报道的禁用词？

新华社曾在2015年11月发布《新华社在新闻报道中的禁用词（第一批）》，近日再新增57条内容，最新的禁用词包括“男神”“女神”等娱乐报道常用词。

zaobao.sg记者追溯源头，发现类似的禁用词，早在2006年已出现。当时《新明日报》引述，新华社整理了一批在新闻报道中的禁用词，包括在港台报章经常使用的“巨星”“天王”“影帝”“影后”，都要改成“著名演员”或“文艺界人士”。

“天王”“天后”其实是出自中国神话，在娱乐圈最先被香港媒体用在刘德华、张学友、郭富城、黎明、王菲等身上，形容这些明星的高度受欢迎地位。近年，“男神”“女神”被港台媒体广泛使用，主要比喻颜值高的红星。

刘德华在新华社报道中不当天王。（互联网）

这些词语生动形容明星的地位和容貌，被受众广泛接受，如果说它们被禁是因为中国当局要压抑娱乐圈的“造神”行为，那么“影帝”“影后”被禁似乎较不易被了解。记者想，或许是因为词语中的“帝后”代表了封建时代？

有趣的是，娱乐圈的词语总是推陈出新，“鲜肉”“辣妹”强调明星的年轻，近年常见，但似乎还未引起中国当局的关注，加以规范。

对于词语被禁，网民的反应相当有趣。有人笑称，四大天王以后是不是要叫“四大文艺界知名艺人”？周杰伦是不是也变成“著名艺术家”或“歌唱家”？

周杰伦如果不称天王，网民问是否要叫他“艺术家”？（互联网）

近年来，“追星”活动中不按汉语规则而生造出的“玉米”“纲丝”“凉粉”等特殊词汇，今后新华社报道中只使用其本义，不能使用为表示“某明星的追崇者”的引申义。如果报道中因引用需要，无法回避这类词汇时，都应使用引号，并以括号加注，表明其实际内涵。

“玉米”“纲丝”“凉粉”代表的分别是李宇春、郭德纲、张靓颖等当红艺人的粉丝，原本始自粉丝自己的戏称，被广为接受后流行开来。