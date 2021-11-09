被《长津湖》剧本感动落泪 吴京：中国男人内心是糖

被剧本感动得热泪盈眶，带脚伤演出《长津湖》，吴京说：“中国男人表面是一块铁，心里是一块糖！”

中国至今卖座高达56亿人民币（约11亿8000万新元）的巨片《长津湖》11日登陆狮城。

《长》由陈凯歌、徐克、林超贤执导，吴京、易烊千玺领衔主演，以朝鲜战争“长津湖战役”为背景，讲述71年前中国志愿军第9兵团的战事。

吴京通过电邮访问分享拍《长津湖》感受，尽管是动作巨星，回复却让人碰触到他内心的铁汉柔情。

吴京透露，接拍《长津湖》时，他还拄着拐杖，质疑这样的自己如何演绎一名中国“战士”？

但看了剧本，他改变主意：“我哭了好几次，片中很多情节都让我热泪盈眶，它打动我的是那种真挚情感。”

在《长》中，吴京所饰演的角色是连长“伍千里”，他认为自己有“伍千里”的角色特质。

“比如说对待父母，我9岁离家，在外打拼20年，但跟家里那份情感的牵绊，心里一直都有；我虽不像‘伍千里’这样打仗，但也在拍戏、练武时，经历过生命的考验。”

吴京感性地说：“中国男人不擅于表达、但都有一种死扛的劲，愿意把自己温情、脆弱的一面放在心里，把刚强的一面展现给别人！”

身为中国男人，吴京自嘲“嘴笨但肩膀能扛”，表面是一块铁，心里是一块糖。

把易烊千玺当“儿子”

哭戏被赞感染力强，吴京笑说：“我是动作明星，从没想过哭戏被人夸奖。”

吴京罕有地提到父母：“拍摄《长》那段时间，我父亲刚好脑血栓住院，妈妈和姐姐都没告诉我，怕影响我的工作，后来我无意间知道了……所以拍《长》回乡那场戏，我所饰演的‘伍千里’见到父母就磕头，那份儿女对父母的内疚情感，根本不用去演……”

至于与易烊千玺饰演“兄弟”，47岁的吴京不讳言把易烊千玺（21岁）当“儿子”来疼。

“我跟千玺年龄差距比较大，当年如果真‘努力’一下，我的儿子也都这么大了。所以在片场，我就把他想象成我‘儿子’！”

吴京自认为人父后，心越来越软：“戏里有一个镜头，我把弟弟伍万里（易烊千玺）的脸给弄成了包子脸。其实那是我平时玩我儿子的动作。可是你想一想，马上要上战场了，如果他是你的儿子！想想心里就会酸，眼泪就会流出来，可能是我岁数大了吧！"

提起易烊千玺的表现，吴京赞叹：“千玺比较沉默，但是他的电影感很强。他的成熟度、他的表演，你会觉得他不像一个年轻演员，真是个天才。”

-37度下挨寒风 半边脸麻痹

《长》在-37度下拍摄，吴京说，他当时全身裹着厚厚的棉衣、添上加厚内衣和保暖衣，可是到了片场，徐克导演说风不够大，居然安排风炮在吹雪！

吴京透露：“吹得我们浑身发抖，眼泪止不住地往下流，导演还要求我们强睁眼，那个风把我们半边脸吹得麻木……”

另一次在-20℃的室外拍动作戏，狂风乱吹，又不能戴手套：“我根本抓不住枪，枪托直接砸在脸上，当我再次拿起枪，手居然‘粘’在枪上，‘撕’不开了，掰开时，有着真正的‘切肤’之痛！”形容得很有画面感。

妙喻演员是“七连六兽”

提到对手，吴京回答：“七连的每个战士都像一种动物，胡军哥是大熊，李晨是大猿，韩东君是豹子，千玺是小狼崽，梅生是狐狸，我是狼。”

拍《长》片不乏印象深刻的事，吴京透露：“像朱亚文有一个镜头从山坡上滚下来，脑袋差点撞树上，为了那场戏他滚了一个晚上！”

“李晨在拍摄时炸伤了眼睛！那场戏是我俩一起扛着一块钢板抵挡火力，他为了追求真实把真的防弹钢板给扛出来了，被炸伤眼睛后还继续拍！”

“胡军大哥冬天拍‘流血’戏，殊不知血流到身体上已经粘住，又粘又冷又冰，都结痂了。”

“易烊千玺韧带断了，拄着拐继续拍戏；韩东君当神枪手冻僵手指……”

问起三大名导，吴京则以“浪漫的诗人”形容陈凯歌、“善变与大胆”形容徐克，“拍戏像打仗”形容林超贤。