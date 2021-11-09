回港拍《星空下的仁医》 锺嘉欣：与子女分开5个月辛苦无法想象

锺嘉欣为拍摄TVB医疗剧《星空下的仁医》和老公孩子分隔两地长达五个月，让她十分想家，她坦言一开始还可以忍受，但日子越久就越想家，“那种辛苦是无法想象的！

锺嘉欣以录音方式接受本地媒体访问，谈及拍摄期间必须和在加拿大的家人分开，原本语气开朗的她，声音开始有些颤抖，“当然很挂念！我原本计划自己先到香港，老公和子女一个月后来找我，但因为疫情升温导致计划泡汤。”

这意味着她须跟家人分隔五个月之久，她感叹：“那种辛苦是无法想象的！我一开始还顶得住，但时间越久我越来越挂念。有些日子是挺难过的，但我还是正面去思考，因为家人那么支持我，牺牲那么多让我去拍这部剧，我一定要做得更好！”因此即使拍摄期间遇到许多困难，包括疫情影响进度，戏份要删及时间更紧迫等等，锺嘉欣都咬紧牙关撑下去，“我告诉自己，无论发生什么事我都要尽力去克服，当作一种学习，庆幸最后还是顺利完成工作，回去见到家人时好开心！”而家人看到成果也替锺嘉欣感到骄傲，让她觉得一切都是值得的。

锺嘉欣2015年嫁给圈外人Jeremy，2016为家庭淡出演艺圈，2018年离开TVB，定居加拿大专心相夫教子。她去年难得回娘家拍《星空下的仁医》，是什么吸引她复出？“首先，小朋友的题材很吸引我，我本身是两个孩子的妈妈，见识过小孩子的真诚，我觉得他们是世界上最美好的人。再来就是角色，看剧本时我就有信心演好，现阶段的我很适合演这类女强人的角色，因为当妈妈后我变得更坚强了。”

不介意孩子进演艺圈

锺嘉欣有一个5岁的女儿Kelly，以及3岁的儿子Jared，谈起孩子她语气充满母爱，“孩子的性格一半像我一半像老公，我觉得他们都算是很乖的！”

她透露儿子好动女儿害羞，“但女儿比较有表演欲，喜欢唱歌、跳舞和画画。儿子手作不错，像砌模型和拼图，以及搭火车轨道这些游戏他都有兴趣。”儿子个性比较理智，锺嘉欣说这一点比较像爸爸。

若孩子将来想进娱乐圈，锺嘉欣表示不会反对，“我无所谓，要看他们有哪方面的天分和热忱，最重要是他们自己喜欢，我们做父母的就尽量帮他们完成梦想。”

融入郑嘉颖马国明的世界

第一次与郑嘉颖和马国明合作，锺嘉欣坦言需要花点时间融入他们男人的世界，“因为他们两个已经熟到不得了！”

她透露和马国明合作很舒服，“他个性很无所谓很随和，经常都很开心，也不会给对手压力。”至于郑嘉颖，锺嘉欣说：“我想他太投入角色了，有时感觉他像阿焚（戏中角色）那样有点急躁哈哈哈。但是他一说到孩子，爸爸的感觉就表露无疑，展现出温柔的一面，他真的很疼他的两个儿子。”

《星空下的仁医》星期一至五，晚上9时30分，通过翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）播出，也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。