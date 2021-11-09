UFM100.3副音乐总监天培下周五离职 最不舍众DJ好友

来新加坡10年、在电台UFM100.3任职8年，32岁副音乐总监胡天培下周五（11月19日）正式告别电台，他受访说：“最不舍的当然是人。”

电台UFM100.3副音乐总监胡天培上周五（11月5日）递辞呈，下周五将正式告别电台，他昨晚（11月8日）接受《联合晚报》访问时指自己一直以来热爱音乐，2012年报名海蝶歌唱培训班时遇到了担任导师的菁云和文鸿，误打误撞加入UFM的大家庭，多年下来他在工作中认识很多同行的朋友，想趁热情满满的年纪多涉猎这个行业。32岁的他直言今年开始萌去意：“这次离职，我也觉得发生得很快，但要判断的时候，就决定回归初心，我还是非常爱音乐的，并且这些年没有腻过。”

胡天培透露，接下来会加入一家音乐流媒体公司，他将于本月22日先飞重庆回去探望家人，年底之后再飞上海展开新的工作。

当年他念大学时来新当交换生，觉得在狮城生活很舒服，于是大学毕业后移居本地，10年下来在这里结交许多好友，如今要离开，他坦言最不舍的当然是人。

至于同事们得悉之后，他指DJ林安娜的反应最让他意想不到，“安娜姐的音调突然提得很高，感觉有惊讶，我就慢慢解释。其实丽梅姐也是惊讶，虽然她音调没有提高，她是在（群聊）打字说‘不知道这辈子还有没有机会……’文鸿老大马上说‘丽梅你在说什么！’”

文鸿：天培很佛系

胡天培决定离职，黄文鸿第一个知道。

他形容胡天培个性独一无二，很佛系、不会与人起争执，所以大家和他相处都很自在，并坦言从胡天培身上学到很多，包括不要那么执着。他感性说：“真的很谢谢他陪伴我们的日子，应该把他还给他的家人和朋友了。”

未来听众会否能继续在空中听到胡天培的声音？黄文鸿说：“我们计划叫他录一些节目的预告，所以声音还是有在。看他以后忙不忙咯，有事没事我们还是会打电话和他连线。”

UFM全体DJ下周将欢送胡天培，18日直播道别的特备节目，黄文鸿说：“目标是当晚把他弄哭，不过我想很难！”

至于谁将接过胡天培的棒子？他回道：“（台长）菁云还没有找我们谈，所以完全不知道耶。”