戴妃好友批《王冠》不尊敬 哈里王子被要求与Netflix解约

（洛杉矶讯）美国Netflix话题大戏《王冠》再掀风波！

由于第五季将呈现更多英国戴安娜王妃的不幸婚姻生活，原创人Peter Morgan（彼得摩根）本来聘请戴妃生前友人Jemima Khan（珍美玛罕）帮忙合写剧本，两人年初却爆出绯闻，据传摩根因此与原先的女友——剧中扮演撒切尔夫人的Gillian Anderson（吉莲安德森）分手，但珍美玛近日宣布离开《王冠》团队，她说：“这部戏对我朋友的描述并不够尊重，也不如我期待的那么同情，我不想再继续支持。”

据传《王冠5》的高潮戏将会是戴安娜那场惊动全球的“婚姻中有三个人有点挤”电视专访，且会提到她与查尔斯王子离婚之后，和外科医生、花花公子富二代等的恋情，势必再挑动英国王室的敏感神经。珍美玛曾与戴安娜一起到巴基斯坦慰问当地儿童，颇有交情。在她退出《王冠5》后，和摩根的恋情也跟着结束，他据传已回到吉莲身边。

自从哈里王子与妻子Meghan Markle（梅根马克尔）脱离王室成员身份，无论做什么都会招骂。向来严厉抨击二人的王室专家Angela Levin（安吉拉莱文），则要求哈里王子应该赶快与Netflix解除曾签下多达1亿1200万英镑（约2亿452万新元）的合约，“到底什么比较重要？钱，还是帮你妈妈声援？”