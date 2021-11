本地导演陈子谦所导的R21电影《24》昨天在新加坡国际电影节第一天的公开售票,回响热烈,在两分钟内售完。陈子谦昨天接受《联合早报》访问时开心地说:“很欣慰,这将是继釜山影展与接下来的金马奖后,《24》在本地的放映。我一直很珍惜像《24》这样具有挑战性的电影,有机会呈现给本地人。这可能是新加坡的唯一一场放映。我真的很感激新加坡国际电影节选上此片,而资讯通信媒体发展局在多轮讨论后,让电影有机会放映。”

据所知,除了《24》,电影节的其他五部片“I'm Your Man”“Memoria”“A New Old Play”“Petite Maman”和“A Hero”也已售罄。