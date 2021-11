最爱

可上网观看

《最爱》是日本TBS新推出的悬疑爱情剧,由吉高由里子、松下洸平和井浦新主演,药师丸博子、及川光博和奥野瑛太等联合演出。剧情紧凑吸引人,播出后豆瓣评分高达9分,首集平均收视率达8.9%,相当不错。

故事以药品集团社长真田梨央(吉高由里子饰)满手鲜血被警察逮捕说起,由负责追查的刑警宫崎大辉(松下洸平饰)的视角带出15年前的往事。梨央和大辉原本生活在白川乡的合掌村,梨央一边协助父亲经营男生宿舍,一边努力考上东京大学。她同父异母的弟弟朝宫优小时候不慎跌伤脑部,造成情绪一激动就失忆的后遗症,梨央自责没有照顾好弟弟,希望考上医学院,日后研究出治好弟弟的药。

大辉是大学田径社的成员,梦想着有朝一日能当上警察。他和梨央互相爱慕却一再错过告白的时机,梨央突然不告而别,一段快萌芽的初恋无疾而终,留下遗憾。

遭逢巨变当天,疑云重重

其实梨央也喜欢大辉,只不过当时家中遭逢巨变,父亲突然因为蛛网膜下腔出血过世,她在整理父亲遗物时,赫然发现自己可能在不知情的情况下杀了人,不知所措的她选择离开家乡,到东京投靠生母真田梓(药师丸博子饰)。

出事当天,大辉的田径队刚赢了一场重要的比赛,众人在宿舍庆功,突然来了不速之客渡边康介。梨央代替外出的父亲接待康介,却突然昏倒,待她醒来已是隔天清晨,奇怪的是她发现自己的手部出现神秘伤痕。她虽察觉父亲朝宫达雄(光石研饰)神色怪异,但还是前往考场。她万万没想到回家时发现父亲已经死去,渡边康介也神秘失踪了。更让梨央惊讶的是,她在家中发现了康介染血的上衣,她拼凑当晚零星记忆,隐约记起康介企图迷奸她,父亲应该就是为了保护她而误杀了康介。

15年后再掀腥风血雨

原本以为父亲去世,渡边康介失踪也成了悬案,事情就此平息,没想到15年后渡边康介的遗骨被发现,就在这个时候,多年来不断寻找儿子下落的渡边昭也离奇死亡。由于渡边昭死前曾找过梨央,她被锁定为案件的关键人物,已当上警察的大辉奉命对她展开调查。

真相到底是什么?梨央真的是杀害渡边父子的凶手,还是另有隐情?朝宫优在15岁那年留下一封信后消失无踪,多年后又出现在梨央身边,他跟杀人案有什么关系?梨央后来为什么会手沾鲜血被逮捕?一连串的谜团吸引着观众追看。

女主角个性大转变

真田梨央到东京后,和感情疏离的生母及哥哥真田政信(奥野瑛太饰)一起生活,但心中始终记挂着弟弟,生活并不开心。她在家中必须面对哥哥的百般刁难,进入母亲的公司“真田健康”集团工作,又遭受老臣子后藤信介(及川光博饰)的排挤,这些磨难让她变得坚强冷漠。15年后大辉再与梨央重逢,发现她变成冷漠的女强人,不再是在合掌村那个性格开朗,热情又善解人意的初恋情人。

吉高由里子将女主角截然不同的两种性格诠释得很好,无论是15年前的阳光少女,或者是后期深不可测的女社长,都让人又爱又怜。松下洸平虽不是典型帅哥,胜在有一种沉稳的暖男气质,两人的搭配也赏心悦目。

井浦新饰演“真田健康”集团律师加濑贤一郎,角色也很讨好,他15年来一直守护梨央,尽心尽力照顾她保护她,眼神总是透露着对梨央的关爱,相当暧昧,也很有熟男魅力。

纽华克圣人 The Many Saints of Newark

HBO Go 明天上线

获奖无数的《黑道家族》(The Sopranos)前传电视电影。剧情描述在日益激烈的种族撕裂环境中,新兴黑帮势力企图挑战当时最庞大的DiMeo家族,年少时期的Anthony Soprano在这样的环境下长大成人。Soprano十分崇拜家族亲戚Dickie Moltisanti,他对个人职业与责任的态度对Soprano产生深刻影响,也促使Soprano成为日后观众熟知的全能黑帮首领。观众也可透过HBO Go观赏《黑道家族》第一至六季。

食分绝配

8频道 晚上8.00

甜味、酸味、辣味,都是我们喜欢的味道,苦味、涩味、呛腥味,却是大家难以接受的。某些食物的呛腥味,来自于发酵过程中微生物对蛋白质的酵解。呛腥味的美食究竟搭配什么风味才是绝配呢?本地厨师兼主持人杨应晖将深入了解这个独特风味,创造别具一格的呛腥味菜肴。

行行吃状元

8频道 晚上10.30

年轻校长陈志强相信知识即力量,他眼中没有好坏学生之分,教育就是让嫩芽长成新叶,每个学生都有独到之处。陈志强认为食物也不尽相同,他懂得欣赏咖喱经济饭早餐店里令舌尖生津的咖喱咸鱼骨,吃福建虾面也特別留意碗里的咸肉。

爱的救援

U频道 晚上10.00

胜守在训练的场地外遇到了Vikings队队长金钟武。金钟武向他提出用Vikings队的投手金宽植与Dreams队的林东奎交换。东奎买通记者,指使他写负面新闻攻击胜守。

幸福刚刚好 Music

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

刚从勒戒所出来的小祖,突然成为患有自闭病的同父异母妹妹小悦的唯一监护人,他开始探索如何建立自信与家庭。