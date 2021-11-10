去年“零”收入今翻身 陈邦鋆公司业绩有望破百万

疫情中找生机，本地艺人陈邦鋆去年“零”收入，压力大，今年时来运转，与企业家弟弟陈邦滐携手成立密币游戏公司Freedom Nation，公司成立至今将近4个月，已达到1200万美元（约1617万新元）的估值。

陈邦鋆一家四口去年搬到台湾定居，一对儿女也进入当地学校就读。他与太太庞蕾馨则为工作两地跑，目前在本地的陈邦鋆接受了《联合晚报》访问，透露自己与太太都很随性，迁移到台湾前也没多去想：“搬到台湾，花费很高。我刚到台湾时，主要是建立演艺圈人脉，加上疫情，去年零收入。”陈邦鋆外型阳刚，内心也注重担当与责任感，但去年没收入，心情不好受，他吐露：“无法好好养家，感觉也不好。”

危机即是转机，经济压力大，但他没放弃，勤于学习基础的投资，从股票到密币（Cryptocurrency），今年初开始玩密币游戏，并与弟弟分享了此游戏的概念，后者也感兴趣，四个月前两人成立了Freedom Nation。由于把所学的发挥得淋漓尽致，加上公司有完善的系统，起飞很快，也迅速进入轨道。他透露：“已在过去三个月内为我们的利益相关者创造了约50万新元业绩，未来几个月也将大幅度上升，年底有望达100万元。”

游戏玩家有360个 主要来自较贫穷国家

公司有约20个赞助者，包括艺人鹤天赐，游戏玩家则360个，主要来自比较贫穷的国家。他说贫穷国家的玩家有的对他说，赚到钱给父母买药，有的改善破损的住家等。

密币游戏与以前的电玩不同，可以把有价值的东西，带到下一个游戏世界，并累积财富，而赞助者就是这些玩家的“金主”。对于一个贫穷国家的玩家，每个月赚取300至600美元（404新元至808新元），等于是他们的一个全职工作。他透露目前公司员工加上他与弟弟，共8人，他们看好密币游戏的前景，公司将扩充，玩家年底有望达到500人，“公司为外行人与数字世界（又名元世界）搭建桥梁。我们现在正在考虑来自多个渠道的扩展资金。”

把游戏变成职业 妻见付出夸他努力

陈邦鋆透露从小就爱玩电玩，婚后还被太太嫌弃，如今把游戏变成职业，太太看到他的付出，还会夸他很努力。由于玩密币游戏每天至少要3到6小时，他没时间玩，因为公司很多事要处理：“每天工作10多个小时，忙到只吃一餐，当成断食，也不错。”

他早上起床先运动，8点开始工作，一餐就留在晚上吃。忙完工作，会抽空做点轻松的事，包括看书、剧本和研究表演等。所以他强调自己不会放下喜欢的演戏，他本月底将投入新戏的拍摄，然后将飞回台湾投入其他拍摄。