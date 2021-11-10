传下周五台庆揭晓入围名单 无线颁奖典礼明年1月举行

香港无线电视（TVB）年度盛事《万千星辉颁奖典礼2021》将在明年1月2日举行，下周五欢庆“迈向55周年”台庆，揭晓入围名单。

下周五（11月19日），TVB欢庆“迈向55周年”台庆，和往年一样，届时该台艺员将倾巢而出，为观众呈献《万千星辉贺台庆》，目前艺员们已经紧锣密鼓地在排练。

不过，台庆的另一重头戏是，揭晓本年度《万千星辉颁奖典礼2021》的入围名单，据记者探悉，台庆当天，刚升任总经理（节目内容营运）的曾志伟，偕同另两高层曾励珍和乐易玲将出席记者会，并在会上揭晓该台年度盛事《万千星辉颁奖典礼2021》的入围名单，而颁奖典礼也锁定在2022年1月2日（星期天）举行。

既然颁奖典礼是TVB年度盛事，揭晓入围名单当然不能马虎，据记者收风，当天的记者会现场将出现一个类似古代公布国家大事的皇榜，所有奖项的入围名单都在榜上，接着由曾志伟、曾励珍和乐易玲三高层揭晓。

至于，入围名单揭晓活动是否会有艺人助阵，至今尚未有任何相关消息。

《拳王》《十月初五的月光》无缘入围

台庆剧《拳王》和《十月初五的月光》将无缘入围奖项。

由于黎耀祥和张振朗主演的《拳王》与胡鸿钧、罗天宇和何依婷演出的《十月初五的月光》将在11月22日播映，一般相信将错过了入围角逐奖项的合格期而无缘问鼎任何奖。

那，究竟今年谁将入围角逐视帝视后？

过去一年，陈豪、欧阳震华和马德钟都有两部剧集出街，而陈展鹏的《逆天奇案》叫好叫座，更被称为“收视福将”都有望入围，“视帝”王浩信主演的《刑侦日记》虽反应不理想，但他在剧中的精湛演出也将让他有机会再问鼎视帝。但目前刻在播映的《换命真相》中的谭俊彦也是热门之一。

“视后”方面，李佳芯在《智能爱人》扮演AI，精彩演出势必让她再次入围，林夏薇在《七公主》和《逆天奇案》中哭戏演技炸裂，也将为她争得入围视后的一席之位。