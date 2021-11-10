李荣达、Pornsak、谢韵仪勇闯德国做直播 16天卖1万件商品

由李荣达（Addy）、Pornsak和谢韵仪创立的直播带货平台Mdada，在庆祝一周年之际勇闯德国做直播，16天内卖出一万件商品。因为成绩比预期好许多，Pornsak受访时表示不排除日后进军海外的可能性。

Mdada团队一行约20人，包括Pornsak、谢韵仪、李荣达、包勋评及何爱玲等8名直播主，利用接种者旅游走廊计划（简称VTL）之便，在10月22日飞到德国。Pornsak接受《联合晚报》访问时透露整个VTL之行非常顺利，而相隔一年多再出国，让他相当兴奋：“Addy说要去德国时我还以为他在开玩笑，直到在机场才意识到自己真的要飞了！感觉像跟很久没见面的老朋友重聚那样开心。”

Pornsak：李荣达靠口才搞定一切

到异地直播带货是否有难度？Pornsak说：“Addy比我们早出发四天，他在我们抵达前就已经打通天地线，安排好所有的工作，所以一切非常顺利，真的很感激他。”他对于李荣达的效率和能力赞不绝口，“他只带了一个翻译员，然后靠着他的口才搞定了所有东西，他真的是天生的商人。”

8名直播主在16天内施展浑身解数，他们分成小组进行直播，有的卖名牌包包、有的卖首饰，有的卖美容品。Pornsak说：“我们到柏林的老佛爷百货（Galeries Lafayette）做直播，事前已经跟商场联系好，他们让我们在里头任意挑选商品来卖。”一行人还去了跳蚤市场做直播，一开始摊主们都抱持怀疑态度，但看到他们卖得火热，都纷纷上前请他们帮忙推销货品。

到意大利探路找商机

大队本月6日回新，但Addy和另一妆发师Ivan从德国续程到意大利去探路，“Addy本来只是去试水温找商机，结果他们去到某间精品店就即兴做起直播，一卖就卖了超过1000件商品！”

有了这样的好成绩，无疑为团队打了一剂强心针，Pornsak说这趟的收获比预期好很多，因此相信日后会有更多出国带货的机会。

平台收入达1500万

早前有报道指Mdada自去年9月创办至今，收入已达1500万新元（未经审计），对此Pornsak说：“这要感谢支持我们的商家！”

他指出，他们帮商家带货都会收取类似广告费的酬劳，“我们有时也收佣金，有些产品卖出后我们也会有得赚。”他认为直播已经是必然的趋势，“当然实体店还是有其魅力，但是网上购物更加便利，互动性也更高。”

包勋评（左起）、江承熙和Pornsak一起做直播卖货。（受访者提供）