林俊杰本月底举行慈善演出 门票以抽签方式出售

（本地讯）本地歌手林俊杰将在这个月的27日和28日（星期六、日），在滨海湾金沙剧院（Sands Theatre）举行两场“After the Rain”公益演唱会，门票收入将捐赠公益金旗下的受惠团体。

碍于本地防疫措施，每场演出只能容纳1000个观众入场，为了让更多人观赏林俊杰的演唱，28日的演出将同步在线上直播，可透过林俊杰的官方YouTube、微博和抖音平台收看。也因为现场观众人数有限，门票将以抽签方式售出，从下周二（16日）早上10时开始发售。门票以一组两张的配套售出，每一对门票的票价从288元到688元（VIP）不等。欲知更多演出和门票抽签详情，请上www.marinabaysands.com查询。

这是林俊杰继2019年12月在新加坡国家体育场举办“圣所2.0”演唱会之后，再办实体个唱。除了为公益金筹款，林俊杰也希望为深受疫情打击的本地音乐圈尽一分力，这次的乐手和团队几乎都是本地人。

林俊杰说：“我过去一直到世界各地工作，疫情让我暂缓生活节奏，过去几个月，我多了时间陪伴家人，也对生命和音乐有了更多想法。疫情影响了许多人的身心健康，我希望透过我的演出和音乐，能给大家传递正能量，大家一起度过艰难的时刻。”