庹宗康被爆曾偷吃观月雏乃 前女友李婉钰澄清：账号被盗

（台北讯）台湾新北市前议员李婉钰拥有姣好外貌与火辣身材，情史相当丰富，不只和政商名流有来往，还曾与艺人庹宗康有过一段情。没想到近日却爆出她和庹宗康的分手内幕；李婉钰不久也发声回应了。

2004年的时候，李婉钰被拍到穿着比基尼，于金山海滩热吻庹宗康，恋情曝光，最终虽然分手，但这段关系也烙印在很多人的脑海中。今年8月18日的时候，网络播出综艺节目《国光帮帮忙》的回顾，并以“台湾第一位日本女优揭秘辛”为题，从视频中看到，庹宗康、孙鹏和屈中恒一起访问观月雏乃，并谈论成人片女优的甘苦。该视频曝光后，吸引了276万人观看，没想到在留言区中却冒出另一个爆点，李婉钰10日竟在底下回复“庹宗康就是因为搞了她，我们才会分手的啊”，此留言瞬间引发网友热议。

对此，有媒体联系上李婉钰，她没接电话，但通过Line回复澄清不是她本人的留言，因为官方账号有七八个人在用，也很可能被盗用，已请同事删除留言。她称与庹宗康还是很好的朋友，自己第一次选举的时候，庹宗康还有帮忙录制视频帮忙竞选，现在他有家庭、有小孩，很祝福他；至于是否因为观月雏乃分手，她留下伏笔：“我我我……不好说吧。”

而庹宗康经纪公司说：“这有什么好回应的，大家都已经各自往前过日子了，以前的事不须要回应。”

据报道，庹、李分手时传出男女双方不同调，“男的说已分，女的说没分”，甚至爆出男方以偷吃、搞消失、电话辱骂等三招狠甩，庹宗康被问此事感到很纳闷，并说两人是在他车上谈判，而且和平地分手。