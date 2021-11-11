庭审网上直播 百万观众争看明星告黑粉

中国明星的黑粉要小心了，如果对明星做出侵权的行为，可能接受庭审的过程会在网络直播，到时可就丢脸丢大了！

最近，中国人气男星肖战告黑粉的网络庭审画面曝光，由于肖战的影响力，观看该场庭审的观众突破百万人次，一度造成系统瘫痪。

虽然早前也传出过多次肖战告黑粉的新闻，但是公开庭审现场却是第一次。从现场庭审中可看到，肖战本人并没有到现场，而是由代理律师代其参加。

肖战凭借网剧《陈情令》爆红后，成为人气顶流，热度一直排在男星榜首。虽然他在事业上红火，却也有很多黑粉，近日，他告黑粉一事，迎来了开庭。据中媒报道，肖战告的这个黑粉，庭审视频曝光后，播放量从30万一路涨到100万，很多粉丝都恨不得挤进去看这个黑肖战的人是何许人。

超过百万人上网争看肖战的黑粉样子。（视频截图）

据报道，被肖战告的人是一名姓姚的女子，她在庭审直播中的状态非常差，看来十分害怕，一直都在哭泣。她一开始说账号不是自己的，之后又说是妈妈的账号，反正就是想拿妈妈当挡箭牌。但是经过法官的一番询问，她又改口说账号是自己买的，前言不搭后语。她的妈妈则坐在陪审席一言不发。

有网民指出，如果是妈妈的手机号，告的应该是她妈妈，而不是她本人，纷指狡辩应该罪加一等。还有网民扒出疑似被告的微博账号，从发言内容来看，她疑似是某当红流量的粉丝，她除了骂肖战外，还骂过张艺兴、赵丽颖、蔡徐坤、王嘉尔、陈晓等多位明星，用词粗俗恶劣，污秽不堪。网民称她为“专业黑粉”。

张艺兴（左）和蔡徐坤都被黑粉攻击过。（互联网）

根据媒体，这次网络庭审的目的，是为了告诫网上的喷子（指胡乱指责、嘲笑、贬低、咒骂、攻击他人的人），传达即使是在网上，每个人也应该为自己言行负责的信息。

在接下来的一个月里，肖战还有几个维权的官司要开庭审理，如证明是造谣抹黑，被告都将受到法律惩罚。