《梅艳芳》港台首映 古天乐拍戏忆梅姐爆哭

（综合讯）慨叹香港发展变得快，拍戏忆梅艳芳，香港影星古天乐爆哭。

描述梅艳芳传奇一生的传记电影《梅艳芳》前天（9日）和昨天（10日）在港台分别举行了首映礼，邀请了一众艺人前去观赏。

香港的首映礼是在前天举行，戏中演员古天乐、林家栋、王丹妮、廖子妤、刘俊谦等皆出席，首映礼同场还举行音乐分享会，Gin Lee（李幸倪﹚、C AllStar、强尼、虾头（杨诗敏）上台献唱梅艳芳（梅姐）金曲等。

影帝古天乐（古仔）在接受香港媒体访问时表示，因父亲关系，他经常听梅姐的歌曲，“爸爸现在还在听，天天都听《坏女孩》、《似水流年》等，我一起床就听到这些歌。”

他也慨叹香港变得很快，昔日很多地方都拆迁。片中扮演刘培基的他，拍摄时想起梅姐及重现部分画面，都忍不住哭。

古仔表示，电影已经拍竣一段时间，犹记得首次看到片中画面呈现1970、1980年代香港的感觉，觉得好神奇，他慨叹道：“香港变得好快，很多地方都拆迁。”

被问及拍摄《梅艳芳》最难忘的一幕，古仔说是拍摄在演唱会后台送梅姐上台，虽然当年他没进场欣赏梅姐最后的演唱会，不过戏中见到患重病的梅姐明知已撑不住仍坚持上台，感觉很难去形容，十分佩服对方。

提到对梅艳芳的印象时，他则表示自己没跟她合作过，但有见过一两次面，“在我印象之中她是个不会放弃的人，也很肯提携后辈，加上拍摄时我已忍不住哭，就如拍《夕阳之歌》要把梅姐送上舞台也要忍着情绪。”

林家栋是梅姐超粉

在片中饰演华星唱片公司总经理的林家栋，也出席了首映礼，会后他向传媒自爆自己是梅姐的超粉，所有梅姐的唱片他都买了，他说：“突然有一天梅姐站在我面前，和我一起拍戏，那种感觉好奇怪。”

他忆述当年和梅姐一起拍《爱君如梦》时，大家在片场常说笑话，梅姐也经常点名要他说笑话。

此外，对于梅姐的印象，林家栋说：“记忆犹新，她非常提携新人，也很照顾后辈，很多时候都会提点我，看到一个前辈这份毅力和努力，等于香港人精神，好值得我们借鉴。”

徐佳莹压轴 演唱《女人花》

电影《梅艳芳》的首映礼昨晚在台北举行，魏如萱、金马奖最佳女配角丁宁、刘品言、“抗疫女神”贾永婕、Lulu黄路梓茵等人共襄盛举。

首映礼现场也举行音乐会，请来电影宣传曲《亲密爱人》演唱人法兰开场，也邀请徐佳莹压轴演唱梅艳芳金曲《女人花》。

“抗疫女神”贾永婕在疫情期间做了很多公益，而梅姐生前也热心公益，让贾永婕看后很有感触，她表示：“对梅艳芳的印象是百变天后，不只是歌唱，也很喜欢她在演戏上很可爱很自然的表现，其实她在公益上也尽了很多力。”