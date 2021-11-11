林俊杰历经低潮 彷徨没安全感

（本地讯）历经低潮期，本地金曲歌王林俊杰（JJ）感到彷徨，没有安全感。

月前结束了在台北举行的首个线上演唱会后，林俊杰回到新加坡，除了接种了两剂疫苗之外，因疫情关系工作喊卡，加上不少边境封锁，让林俊杰也和其他艺人一样受到影响，不过，为了好好利用时间，林俊杰这阵子也没闲下来，经常骑脚踏车出游，狮城全岛趴趴游。此外，也成了社交媒体的“活跃分子”，常在社媒分享他的生活点滴。

回到新加坡已待了4个月的JJ，近日又分享这段时间的心情，他表示，以往为了工作旅居世界各地，经常奔波忙碌，而这次因疫情关系，他的生活步调不知不觉也慢了下来，JJ说：“这几个月让我有更多的时间跟家人相处，也能静下心来思考有关音乐、有关生活。”

他也透露，自己前阵子经历了低潮期，他写道：“各种不确定性、没有安全感，是让人心彷徨的最大的因素；心理状态的不健康不像生理疾病单纯用药能医好，希望自己小小的心意能为大家带来更多的正能量，有更多勇气面对生活的琐事。”

面对疫情，JJ也了解到大家都感到不安，所以他鼓励地写道：“希望大家在这段困难的时刻互相关心，总有一天会痊癒的。”

此外，JJ看到前阵子本地疫情暴发，医护人员没日没夜的奉献，他内心感到不忍，因此希望大家一起给他们鼓励。

本月底举行慈善演出

林俊杰将在本月27日和28日（星期六和星期天），举行“After the Rain”公益演唱会。

昨天，JJ在社交媒体进一步公布音乐会详情，这场公益演唱会将在滨海湾金沙剧院（Sands Theatre）举行，门票收入将捐赠公益金旗下的受惠团体。

碍于本地防疫措施，每场演出只能容纳1000个观众进场，为了让更多人观赏林俊杰的演唱，28日的演出将同步在线上直播，可透过林俊杰的官方YouTube、微博和抖音平台收看。

由于现场观众人数有限，门票将以抽签方式出售，并将在下周二起（16日）早上10时开始发售。门票以一组两张配套出售，每对门票票价从288元到688元（VIP）不等。欲知更多演出和门票抽签详情，请上www.marinabaysands.com查询。

为本地音乐界尽一份力

JJ本月底办慈善音乐会，这也是他继2019年12月在新加坡国家体育场举行“圣所2.0”演唱会之后，再次举办实体演唱会。

这次的演唱会，除了为公益金筹款，JJ也希望借此能为因疫情而深受打击的本地音乐界尽一份力，所以两场演出的乐手和团队几乎都是本地人。