用GPS在地图上“作画” 郑惠玉骑车6小时画出“狮子头”

阿姐郑惠玉骑脚踏车近6小时，在新加坡地图上画出“狮子头”，让她大呼很有满足感，更说下次想挑战恐龙图案。

郑惠玉最近爱上骑车，一有空喜欢在全岛到处趴趴走。全球各地近日掀起热潮，许多人用GPS功能记录在地图上的骑车路线，“画出”各种有趣图案，引起了阿姐的兴趣，决定在上周末跟一名友人首次挑战。

郑惠玉接受专访时说，去年（2020年）看到前艺人赵彩聆（Jaime Teo）骑车“画图”也想尝试，于是赵彩聆发了一个骑车路线的网络链接给阿姐参考。“平时骑车没跟路线很容易，要骑多远，去哪里都OK。但是要根据路线骑车，不断确定要在什么地方转弯，很考脑力！”

路线不能有错误

阿姐说找对路线真的又辛苦又困难，不能有错误，不然就会画错：“白天看路会比较清楚，但是一进公园没有路名，就得根据周围建筑来判断。骑到晚上，我们有时还找不到方向。其实我们曾骑错，但是出来图案还可以，就没太在意。”

郑惠玉和友人从下午四点开始骑车，她们先“画出”较复杂的狮子脸型，然后再“画”狮子头的其他部位。“过程中，GPS应用出了问题，有一段路程看不出路线，后来就不太敢动它。画出脸型出来后，天都黑了，我们连三分之一的路线都还没完成。”

为了争取时间，她们当时没有停下来用餐，只在路程中喝水和吃一些零食，最后在晚上9点半完成图案。“还好骑车路线在宏茂桥、碧山，靠近以前电视台的地点，所以我大概知道方向。我们真的是脑力激荡，终于完成图案后，感到很开心，很有满足感。”

阿姐很佩服想出这些路线的人，甚至说以后想挑战“恐龙”图案，“恐龙的图案很复杂，至少要骑8到10个小时。最近天气多变，很难完成，找一天，我会试试。”

《邻里帮》演泰国富婆 说话音调惹议

郑惠玉饰演的泰国富婆泰勒最近在长寿剧《邻里帮》登场。她剧中讲的泰式华语引起观众热议，有些人觉得她表演精彩有趣，有些人却认为她说话造作，不伦不类。

阿姐坦言泰式华语的腔调不容易拿捏：“监制叫我不用讲真正的泰式华语，因为我戏中妈妈是中国人，我是贵族，有一点口音就好。我处理角色时想让泰勒比较有趣味，稍微脱离现实，是一个有公主病又花痴的贵妇。”

她认为观众批评合理：“他们凭自己口味去看戏，可能不习惯。我OK的，评语好不好都要接纳。当然希望大家觉得十全十美，被评不好会有挫折感，但事情不会一直如人所愿的。我下次会注意和改进。”