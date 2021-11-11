戏中不能有表情 李善均拍《大脑博士》：很难演

《寄生上流》李善均、《以吾之名》朴喜洵最近参演苹果Apple TV+首部科幻韩剧《大脑博士》，剧情叙述李善均饰演的科学家可以连接死人大脑，调查妻儿意外事件，试图还原真相。问两位男星是否想连接老婆大脑，李善均笑说根本不需要：“我老婆有什么情绪都会写在脸上，我不需要连接她的大脑就能知道她在想什么，哈哈！”

朴喜洵的太太是小11岁的女星朴艺珍，两人婚姻幸福甜蜜。他则说：“艺珍平时人很好、温柔，但是有时不知为何会突然发脾气，我这时就想连接她大脑了解情况。”

《大脑博士》改编自韩国同名网络漫画，李善均饰演天才科学家高世元，因为大脑异常，从小无法感受别人的情绪，全戏几乎没情绪、没表情。

李善均说一开始很担心要如何诠释角色：“很多人以为没情绪、没表情很容易演，其实是有点困难的。做事来一板一眼，毫无变化很难带动故事，如果人物太没情绪，这部戏就会变得很黑暗和严肃，我必须要找到平衡。所以跟导演商量后，最后决定让高世元在故事发展中，慢慢学习感受到情绪。”

对于大脑连接的科技，李善均本来认为很荒谬，根本不可能。“不过我跟韩国科学技术院的大脑科学家交谈后改变了想法，他说人的大脑之间可以传输信号，这项科技是有可能的。”

李善均认为科技日新月异，世界改变得很快让他觉得恐惧：“我们每天都可以看见新科技出现，比如通过视讯访问在几年前根本不可能。科技发展得那么快，让我觉得很恐惧，担心自己跟不上。”

《大脑博士》跟一般韩剧不同，只有6集，李善均感觉好像在拍“两部半电影”：“这部戏介于电影和电视剧之间，我们有更多时间拍得更好。这是导演金知云第一次拍电视剧，他一定有很多压力，也构思了很多东西。”

朴喜洵演私探 帮李善均解谜团

朴喜洵最近在《以吾之名》中饰演黑道老大深受观众喜爱，这次饰演私家侦探李康穆，帮助李善均解开谜团。他觉得要演一个死了却活在别人脑里的角色很有挑战。

他说：“高世元连接了李康穆的记忆，李康穆因此活在高世元的脑袋中，但是李康穆却可以思考和行动，要如何诠释有点不易。我和导演决定让李康穆代表高世元的心理状态，成为他的脑中顾问。”

问到自己跟李康穆相似的地方，幽默的朴喜洵笑答：“我们在自身行业是经验丰富的人，李康穆以前是警察变成私家侦探，而我当演员很多年了。不同的地方是，我还没死，哈哈！”