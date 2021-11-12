张艺谋《悬崖之上》出战奥斯卡

（综合讯）张艺谋执导的英皇电影《悬崖之上》将代表中国大陆角逐奥斯卡最佳国际影片奖（原最佳外语片奖），该片由刘浩存、张译、于和伟、秦海璐及朱亚文等人演出，累计票房达11亿9000万元人民币（约2亿5100万新元），是张艺谋目前职业生涯最高票房的作品。

张艺谋的作品已多次冲奥，之前影片包括：《菊豆》（提名最佳外语片）、《大红灯笼高高挂》（提名最佳外语片）、《摇啊摇，摇到外婆桥》（提名最佳摄影）、《英雄》（提名最佳外语片）、《十面埋伏》（提名最佳摄影）、《满城尽带黄金甲》（提名最佳服装设计），但最终都在提名止步。

对于奥斯卡，张艺谋曾在访问中说得与不得已经看得很开，但不讳说，导演不想得奖都是装的，“如果像奥斯卡这样在观众心中比较有人气的奖项，我还是想拿一个的。”

他还揭秘奥斯卡评奖的潜规则：评奖的人必须看完五部提名的外语片以后才能投票。每年看的都是一些退休的闲人，而且对外国电影有兴趣。他说获奖好比撞大运，“就拿《卧虎藏龙》那年来说，如果那年出一个二战或儿童题材的，《卧虎藏龙》就完全没有机会了。 ”

第94届奥斯卡将于明年2月27日举行颁奖礼。香港的冲奥片是吴君如演出兼担任制作人的《妈妈的神奇小子》，台湾是钟孟宏导演的《瀑布》，新加坡派出广告界夫妻档林少芬与彭文淳联手打造的《今宵多珍重》，马来西亚则以Emir Ezwan（阿米尔艾兹旺）执导的恐怖片“Roh”出战。