用GPS“作画” 郑惠玉骑车画出“狮子头”

郑惠玉最近爱上骑脚踏车，一有空喜欢在全岛到处趴趴走。全球各地近日掀起热潮，许多人用GPS功能记录在地图上的骑车路线，“画出”各种有趣图案，引起了阿姐的兴趣，决定在上周末跟一名友人首次挑战，骑车近6小时，在新加坡地图上画出“狮子头”。

郑惠玉接受《联合早报》专访时说，去年看到前艺人赵彩聆（Jaime Teo）骑车“画图”也想尝试，于是赵彩聆发了一个骑车路线的网络链接给阿姐参考。“平时骑车没跟路线很容易，要骑多远，去哪里都OK。但是要根据路线骑车，不断确定要在什么地方转弯，很考脑力！”