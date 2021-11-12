用GPS“作画” 郑惠玉骑车画出“狮子头” 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 郑惠玉骑了近6小时，在新加坡地图上画出“狮子头”（右图）。（IG截图） 字体大小: 小 中 大 郑惠玉最近爱上骑脚踏车，一有空喜欢在全岛到处趴趴走。全球各地近日掀起热潮，许多人用GPS功能记录在地图上的骑车路线，“画出”各种有趣图案，引起了阿姐的兴趣，决定在上周末跟一名友人首次挑战，骑车近6小时，在新加坡地图上画出“狮子头”。郑惠玉接受《联合早报》专访时说，去年看到前艺人赵彩聆（Jaime Teo）骑车“画图”也想尝试，于是赵彩聆发了一个骑车路线的网络链接给阿姐参考。“平时骑车没跟路线很容易，要骑多远，去哪里都OK。但是要根据路线骑车，不断确定要在什么地方转弯，很考脑力！” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 郑惠玉 16位导演走出幕后 浓浓火药味中比拼 观众大声说