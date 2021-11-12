曾志伟盼刘德华周星驰回娘家拍戏

艺人纷纷离巢北上发展，曾志伟希望刘德华、周星驰等回娘家拍戏。

人才流失，艺人离巢，都是香港无线电视（TVB）这些年来所面对的重大问题，虽然它制作的剧集依然取得一定的收视，不过，对于演员阵容方面却似乎一年不如一年，像要有今年年初宣萱和陈豪主演的《陀枪师姐2021》、近日郑嘉颖与锺嘉欣演出的《星空下的仁医》那样的黄金组合阵容，对TVB而言已经是可遇不可求，这也难怪不少观众感慨“这已经是TVB能拿出的为数不多的知名组合了”。

艺人纷往中国淘金

香港媒体曾经报道，据不完全统计，2018年从TVB离职的演员有8人，2020年则达到22人，大批艺人出走，很多都是为了往中国“淘金”。

演员离开TVB最重要的原因不外是薪水太低，有资料显示，TVB一线艺人每集的片酬均在10万港币以下（约1万7396新元），很多配角在离职时，更曾向香港媒体直言“收入无法生活，演员只是表面风光的职业”。

刚升任为总经理（节目内容营运）的曾志伟日前在接受港媒访问时回应了这个现象，他称自己是演员出身，所以知道艺人需要什么，他笑着说：“所以我一回来便召集所有演员和同事，和他们开玩笑说：‘我是来扶贫，不是说你们很穷，而是要让你们赚更多钱。’”

他表示当下对TVB而言最重要的事情是赚钱，“除了TVB要赚钱，艺人也要赚更多钱，如何赚更多钱？多些工作。如何多些工作？我希望同事不只在香港，而可以走出去，能够多些工作，便不会有怨言。所以就是要开阔大家的发展。”

对于艺人流失的问题，曾志伟在访问时说给自己定下新任务，是希望能够让刘德华和周星驰回来拍戏。

需接受新挑战

网友指责TVB节目“炒冷饭”，“用旧桥段”，曾志伟说TVB需要接受新挑战。

这些年来，TVB的节目经常被网友指责，说“炒冷饭”，“用旧桥段”，对于这些批评曾志伟表示时代在改变，无线其实也需要接受新的挑战，现在无线每次都会推出与之前风格不同的电视剧，就算失败也不要紧，去慢慢改变。

关注年长艺人

老戏骨也纷纷离开，曾志伟说，TVB其实十分关注年长艺人。

这些年离开TVB的艺人，其中不乏一些与TVB签约长达30多年的老戏骨，像刘江，曾志伟说，其实TVB高层一直以来都十分关注年长艺人，“比如罗兰姐，当初她的合约到期以后，公司高层是直接带着合约开车到她的家里签约的，其实大家都有感情。”

曾志伟也说希望未来的无线是有人情味的地方。