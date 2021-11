白薇秀昨天(11月11日)在IG发了一张工作人员帮她化妆的照片,并以英文配图意外引起网友热议,许多网友以为她怀了第三胎,纷纷恭喜。

白薇秀发了一张拿着手机和3位工作人员的合影,图片可以看出她拿着手机在自拍,其中一位工作人员正在帮她化妆,另两位站在她身后合影。她用英文写道:“Hello, from the 5 of us(来自我们5个人的问候)”。

帖文引起网友热议,有网友质疑,明明只有4个人,为何说是5个人?有网友开玩笑说:“有鬼?”也有网友觉得第5个人可能是白薇秀手机外壳上的卡通人物花木兰。

但多数人以为白薇秀怀了第三胎,纷纷送祝福。

记者通过简讯询问白薇秀,她表示网友的猜测太搞笑了,太出乎自己所料。

最后她确认,这第5个人是她手机外壳上的卡通人物花木兰。

白薇秀2014年和戚玉武结为夫妻。次年产下一女,2018年再产下一子。