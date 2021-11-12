美国记者失礼提问 李政宰高EQ回应

（韩国讯）韩国演员李政宰出道28年，优秀作品不断，更在1999年夺下青龙奖最佳男演员，成为史上最年轻的青龙奖影帝。他今年凭Netflix夯剧《鱿鱼游戏》再创事业高峰，受到海内外粉丝欢迎，日前与剧组前往洛杉矶出席活动，席间被美国媒体提出失礼的问题，引起大批网民怒火。

Netflix日前在洛杉矶为《鱿鱼游戏》造势，《Extra TV》女记者问李政宰：“现在大家都会认出你，感觉很难踏出家门，《鱿鱼游戏》上架后，生活上最大的变化是什么？”女记者的提问像是把李政宰当新人，但李政宰沉着回应：“没错，多了很多认出我的人，应该就是最大的变化，我是指在美国。不管去餐馆或是在街上都被认出，令我惊讶。只要对到眼，就会聊到《鱿鱼游戏》，让我觉得我们的戏剧真的成功了，谢谢大家。”

访问影片在推特上流出后，引起大批网民怒火，指该名记者提出的问题相当失礼。网民指出，“李政宰在《鱿鱼游戏》之前就是家喻户晓的演员了”、“记者都不做功课吗？”、“记者知道奇洛李维斯（Keanu Reeves）和桑德拉布洛克（Sandra Bullock）的《跳越时空的情书》是翻拍李政宰的电影《穿越爱情海》吗？”

让网民生气的不仅如此，一旁的英文翻译在听完李政宰的回答后，将他说的“我是指在美国”，翻译成“在美国也是”，网民认为翻译曲解了李政宰的原话。

《Extra TV》惹怒韩国网民不是第一次，尹汝贞今年以《米纳里》（Minari）勇夺奥斯卡金像奖最佳女配角，从布莱德毕特（Brad Pitt）手中接过奖座，她会后接受访问时被《Extra TV》问及：“布莱德毕特的味道如何？”尹汝贞不改率直个性回应：“我没闻他，我又不是狗。”

化身小粉丝与里奥纳度合照

《鱿鱼游戏》一众主演获邀出席在美国洛杉矶举行的LACMA年度“Art+Film”慈善晚宴，李政宰在晚宴上不断被捉住拍照留念，但他见到里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）马上化身小粉丝，上前与对方合影。