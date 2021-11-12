主持实况节目 林慧玲到传统老店当三天老板

跨界综艺圈，林慧玲主持实况节目《街坊请关照》当传统商店“代班老板”，令她感觉赤裸裸！

本地演员林慧玲早前主持现场节目《总统星光慈善》获好评后，观众将有机会再见到她主持。在全新综艺实况节目《街坊请关照》中，林慧玲会到不同的传统老店体验当三天的老板。这些店包括传统面包店、洗衣店、花店、裁缝店，杂货店和玩具店，各店的头家去吃风，交由林慧玲掌管生意。

林慧玲昨天（11月11日）受访说，节目没有剧本，全靠临场反应，她直至拍摄当天才知道该去何处、任务是什么等，前两集录得心惊胆颤，必须走一步看一步。她说，几个月前上甜点竞技节目《糖朝冠冕》当嘉宾评审时，电视台综艺组当天试水温，问她有没有兴趣参加综艺节目，“当然有兴趣啊！因为我心里想，拍节目挺舒服的，可以在棚内吃甜品，穿得漂漂亮亮，弄到美美……但没想到，我的第一个综艺节目是辛苦的节目，而且是拍到完全没有形象的节目！”

手忙脚乱无形象

节目中可见她措手不及、手忙脚乱的真性情，过程中也无暇顾形象。林慧玲打趣说，拍完这个节目后，不晓得还有没有电视剧拍，“入行这十年来，观众从戏剧角色了解我，没真正了解我是怎样的一个人。这个节目让我觉得很赤裸，因为（面对状况时）完全从我的角度反应。假不起来，有时候真的崩溃、有点气馁、很失望伤心，这些都是真实的情感。有点小担心，观众了解一个不一样的林慧玲，而且是真实的林慧玲后，他们到底会不会喜欢我，哈哈。”

每集邀一名艺人助阵

林慧玲并非孤军作战，店里的老员工会当她的救星，每集也邀请一名战友助阵，他们包括陈汉玮、黄俊雄、张哲通、谢俊峰，郭坤耀和孙政。

她到面包店当“林老板”的三天，每天仅睡四小时左右。那集的来宾是张哲通，她说：“对哲通最不好意思，他是累到午餐的时候在睡觉，而我拍戏这么多年，从来没在片场睡过觉，那是我第一次找机会睡觉。”

阿哥陈汉玮和黄俊雄也来做“苦工”。她说：“看到汉玮大哥上我的节目，我真的挺感动的，但我立即跟他说‘不好意思，这三天真的要辛苦你了’，俊雄也拍到……啊，很辛苦就是了。”

节目除了让她踏出舒适圈，她也希望借由节目，提醒观众传统老店的存在，盼大家支持消失中的老店。

《街坊请关照》11月25日起，每逢星期二晚上8时，在8频道播出。