“游戏”玩出春天 陈邦鋆：不会放弃演戏

图片由Freedom Nation提供

“游戏”玩出春天，还开了公司，但本地艺人陈邦鋆不会放弃演戏！

陈邦鋆接受《联合早报》访问时透露从小就爱玩电玩，今年初开始接触加密货币（Cryptocurrency）游戏，四个月前与弟弟陈邦滐成立了密币游戏公司Freedom Nation，公司短短三个月创造了约50万新元业绩，他说：“我是不会放弃演戏，因为还是很喜欢演戏。”

他透露将选择有所发挥的角色，他9日刚完成第二剂冠病疫苗注射，本月底将投入新戏拍摄，“台湾那边也在催，所以本地拍摄完成后，将飞回台湾投入其他拍摄。”

去年“零”收入

密币游戏与以前的线上电玩不同，密币游戏可以累积财富并把它带到下一个游戏。他透露工作受到疫情的冲击，去年收入是“零”，而一家四口搬到台湾生活，花费高，经济波动大，“无法好好养家，感觉也不好。”

没收入虽让他倍感压力，但他在危机中寻找生机，进修一些课程，包括股票到密币，在接触到密币游戏后，把概念告诉弟弟陈邦滐，两人成立了游戏公司。他打趣说，太太庞蕾馨以前总嫌弃他玩游戏，如今他把游戏变成职业，太太看到他的付出，还会夸他很努力。

玩家主要来自穷国

公司有约20个赞助者，包括艺人鹤天赐，游戏玩家则有360个，主要来自比较贫困的国家，而赞助者就是这些玩家的“金主”。他说对于一个贫穷国家的玩家，每个月赚取300至600美元（404新元至808新元）酬劳，等于是他们的一份全职工作。有些玩家告诉他，用所赚到的钱为父母买药、修补漏水的房子等。

他说：“这个行业还是很新，我们为外行人与数字世界（又名元世界）搭建桥梁。在不久的将来，人们在虚拟空间中花费的时间将比在现实世界长，也不可避免地彻底改变了无数人的财富分配机会。这游戏不仅是外行人积累财富，也为目前一些生活在腐败国家，工作没有成就感，不被社区接纳的人提供一个机会。”他说自己去年“零”收入，能感受到其他陷入困境者的压力。

陈邦滐是创业人士，陈邦鋆之前已投资弟弟的网络科技公司，为艺人和商家搭起桥梁。陈邦鋆说，Freedom Nation已达到1200万美元（约1617万新元）的估值。他也透露，已在过去三个月内为利益相关者创造了约50万新元业绩，未来几个月也将大幅度上升，年底有望达100万元，而玩家也有望达到500人。“我们现在正在考虑来自多个渠道的扩展资金。”