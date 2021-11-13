法国电影节 首次聚焦音乐题材

由法国大使馆举办的第37届法国电影节（French Film Festival）已开始，本月28日闭幕。

本届有35部电影，比去年多了25%，开幕片是传记电影《埃菲尔铁塔》（Eiffel），刻画法国红星Romain Duris（罗曼杜里斯）饰演的埃菲尔得为1889年巴黎世界博览会设计一些引人注目的东西而倍感压力，在寻找灵感时，他偶遇了神秘且漂亮的女生阿德里安娜（Emma Mackey，艾玛麦基饰），两人之间禁忌的激情也为埃菲尔铁塔的设计带来了灵感。《埃菲尔铁塔》在刚过的星期四（11日）的开幕日放映后，本月25日也将在邵氏戏院公映。

本届电影节的片子题材缤纷，有浪漫、家庭、动作和喜剧片等，以才华横溢但骄傲自大的厨师芒塞龙在尚福尔公爵的晚宴上遭开除为题材的《美味奇缘》（Delicieux）、《小淘气尼古拉的宝藏》（Little Nicholas' Treasure）等是可以关注的喜剧。

电影节也首次聚焦在音乐题材，展示音乐与电影之间牢不可破的联系。这一系列以音乐、音乐人为题材的电影，包括以加拿大歌坛天后Celine Dion（塞利娜迪翁）生平为故事的《爱的力量》（暂译，Aline），以及Jacques Demy（雅克德米）所导的不朽之作《罗什福尔的少女》（The Young Girls of Rochefort）等。

电影节在法国语文学院、邵氏的丽都、巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter）、黄金戏院举行，可透过网址：www.voilah.sg/37th-french-film-festival/查询电影节售票等详情。